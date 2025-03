San Carlos avergonzó al ‘Diablo Mayor’, que pidió disculpas a la afición liberiana

En el epílogo del compromiso, cuando todo indicaba que acabaría sin goles, el delantero mexicano Bryan Martínez corrió por el centro del área rival y, en un salto, le ganó la pelota en las alturas al defensor colombiano Elvis Mosquera.

El balón superó al arquero azteca Anthony Monreal y besó las redes, mientras Martínez festejaba eufórico su anotación, al igual que el técnico Roberto Castro y el resto de los integrantes de los Toros del Norte. Con este gol, San Carlos venció 1-0 al Municipal Liberia. Y ahí explotó José Saturnino Cardozo.

El largo servicio del colombiano Lorenzo Arellano, al minuto 90+3, tomó altura, y Martínez, ante la indecisión del meta Monreal y de Mosquera, marcó el tanto que le dio a San Carlos su primera victoria en el Torneo Clausura 2025.

¡Brian Martínez dice presente y le da el triunfo a San Carlos! ⚽️🔥 pic.twitter.com/Ukd8kUvIHh — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 1, 2025

“Han sido jornadas difíciles en el día a día. Gracias al trabajo de todos, podemos celebrar y regalarnos la primera victoria en el campeonato. No se ha ganado todo, pero es positivo, y esperamos que vengan muchas más”, explicó Martínez en declaraciones a Tigo Sports.

El corpulento azteca no podía ocultar su felicidad, pues en compromisos anteriores le había tocado salir a enfrentar las cámaras y los micrófonos sin poder justificar los malos resultados de los norteños.

“Fue muy duro lo que hemos vivido. Este gol significa mucho para mí, y como delantero, estoy agradecido con el trabajo de todo el equipo y de todos los compañeros. Solo queda seguir trabajando para continuar por este camino y mantener los buenos resultados”, añadió Martínez.

“No me identifica para nada lo que mostramos hoy, yo en lo personal me siento muy avergonzado”, Saturnino Cardozo. pic.twitter.com/wyfJCbpncQ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 1, 2025

La conquista fue celebrada por los pocos aficionados sancarleños que llegaron al estadio Ebal Rodríguez, actual sede de San Carlos debido a que el estadio Carlos Ugalde fue inhabilitado por el Comité de Licencias de la Fedefútbol, que ordenó el cambio del césped sintético.

Más allá del cierre vibrante para los norteños, el compromiso se caracterizó por las pocas emociones en ambas áreas. El esfuerzo no fue suficiente para un San Carlos que sigue dando tumbos bajo la dirección del técnico paraguayo José Saturnino Cardoso.

Precisamente, el Diablo Mayor fue muy crítico con sus jugadores y aseguró que le preocupa su prestigio y el del club debido al pobre desempeño del cuadro pampero, que está a solo siete puntos de Santa Ana, último lugar de la tabla acumulada.

“Estoy avergonzado. Si no tenemos compromiso, es preocupante. Este equipo no me representa, no me identifica. Más allá de lo que hizo el rival, el equipo no tuvo carácter ni personalidad, y estos partidos se juegan con determinación. Vamos a tener que hablar de nuevo con los jugadores porque esto no puede volver a pasar. El equipo no jugó a nada”, enfatizó Cardozo en Tigo Sports.