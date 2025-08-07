Saltó con su bicicleta un Fórmula 1 a toda velocidad: ‘Fue aterrador’

Sin miedo, se fue de frente contra un bólido de Fórmula 1 e intentó saltarlo con una bicicleta. El célebre ciclista escocés Kriss Kyle volvió a sorprender al mundo con su último video.

El profesional de BMX realizó un salto increíble sobre un auto de F1 en movimiento.

Kriss Kyle calificó la experiencia como “una de las cosas más aterradoras” que ha hecho en su vida, publicó la página de Red Bull en su sitio en internet.

El conductor de dicho F1 no era otro que la leyenda del automovilismo, expiloto de Red Bull Racing y también escocés, David Coulthard.

Kriss Kyle became the first person EVER to jump over a moving Formula 1 car on a BMX bike. 😳



🎥: @redbull pic.twitter.com/tTkpiYiwLT — Motorsport.com (@Motorsport) August 7, 2025

Para lograr esta acrobacia, Kyle tuvo que saltar lo suficientemente alto y lograr una sincronización perfecta para que el RB7 pudiera pasar por debajo de él mientras estaba en el aire.

Kriss Kyle lleva montando BMX desde los 10 años, recorriendo su ciudad natal de Stranraer, Escocia. Siempre tuvo el sueño de convertirse en un atleta profesional de BMX.

Es conocido por su enfoque visionario a la hora de montar y por sus videos virales; no es ajeno a afrontar desafíos espectaculares o a ser extremadamente creativo. En 2024, llevó su bicicleta de montaña a los Alpes suizos, descendiendo por un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en un video increíble.