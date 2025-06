Sabin Merino y siete más: los fichajes que decepcionaron en el Clausura 2025

Probablemente más de un aficionado quedó con la boca abierta al verlos en el terreno de juego. Antes de que arrancara el Torneo de Clausura, algunos estaban en un pedestal, como sucedió con el español Sabin Merino, delantero del Deportivo Saprissa.

Con el cartel de Merino, su paso por clubes en España y haber disputado partidos de Europa League, muchos daban por descontado que la iba a reventar y otros apostaron que iba a ser el máximo goleador del certamen.

Concluidas las 22 fechas, más semifinales y final, la decepción no pudo ser peor con Merino, quien solo hizo un gol y, en los juegos más importantes del torneo, no pasó de las graderías.

Pero no solo Merino decepcionó entre los fichajes que hicieron los clubes para el certamen que ganó Herediano; siete jugadores más no dejaron buenas sensaciones.

La Nación dio a conocer los 10 fichajes que dieron la talla en el torneo y ahora les presenta a quienes defraudaron. Entre ellos se encuentran tres extranjeros.

Las decepciones del Clausura

Sabin Merino, delantero de Saprissa: El español jugó 455 minutos, marcó un gol, no tuvo asistencias y efectuó 19 disparos, seis de ellos a marco. Además, cometió cuatro faltas y recibió la misma cantidad, según las estadísticas de la Unafut. Merino llegó a Saprissa como un verdadero romperredes, el matador que los morados necesitaban. Incluso se desprendieron de Javon East, su máximo artillero con 10 tantos en el Apertura 2024, para traer a Merino.“En la cancha se verá si soy un goleador o no”, dijo Merino antes de que iniciara el campeonato. El tiempo lo dejó muy claro.

Sabin Merino, delantero del Deportivo Saprissa, llegó al país con un enorme cartel y no mostró nada. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Júnior Arteaga, extremo de Santa Ana: Con 25 años, el nicaragüense llegó al país con la fama de ser una de las mayores promesas de la selección pinolera. Además, fue goleador en Nicaragua antes de arribar a Santa Ana, pero la realidad fue otra. Solo jugó 234 minutos, no tuvo goles ni asistencias, hizo cuatro disparos, ninguno de ellos a marco, cometió una falta y recibió dos.Arteaga se quejó de que la suerte no lo acompañó, porque Cristian Oviedo, anterior entrenador de Santa Ana, lo trajo al equipo y, al poco tiempo, lo quitaron del puesto. No tuvo la confianza del nuevo timonel.

Junior Arteaga, nicaragüense que llegó a reforzar a Santa Ana y pasó desapecibido. (Prensa de Santa Ana/Prensa de Santa Ana)

Manjrekar James, defensa de Santos: Solo jugó 205 minutos. No tuvo goles, asistencias ni disparos a marco. Cometió una falta y recibió otra. Ronny Cortés, presidente de los guapileños, aseguró que al canadiense le faltó entrega, esfuerzo en la cancha, y lo acusó de que en el partido contra Alajuelense, su anterior club, no quería jugar.

Manjrekar James pasó de Liga Deportiva Alajuelense a Santos y no cumplió las expectativas. (Prensa Alajuelense)

Paulo Rodríguez, volante de Herediano: De él siempre se ha dicho que es un gran jugador, pero no reventó en Sporting. Se le presentó la oportunidad de llegar a Herediano y únicamente actuó 38 minutos; en lo demás, se fue en blanco. El cuadro florense decidió que ya no va a contar con él.

Paulo Rodríguez dejó las filas de Sporting FC, y en Herediano no jugó más de 38 minutos. (Sporting FC)

Ulises Segura, volante de Puntarenas: Jugó 523 minutos, no tuvo goles y tampoco asistencias. Hizo cuatro disparos y, de ellos, uno fue a marco. Cometió tres faltas y recibió seis. Se esperaba más de él por su trayectoria en Saprissa y en el fútbol de la MLS.

Ulises Segura jugó poco con Puntarenas, pese a su bajo nivel, el club lo renovó. (Juan Diego Villarreal)

Steven Williams, volante de Herediano: Cuando los rojiamarillos lo firmaron, muchos se preguntaron por qué. Hoy la respuesta es clara: jugó 231 minutos, no tuvo goles ni asistencias. Hizo un disparo, cometió tres faltas, recibió una y Herediano ya no cuenta con sus servicios.

Steven Williams, aquí junto a Keyner Brown y Elías Aguilar, no pegó en Herediano, que ya no contará con él. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Jorkaeff Azofeifa, defensa de Pérez Zeledón: Pese a que jugó bastantes minutos (1.089), no convenció a la dirigencia generaleña. Azofeifa es ficha de Saprissa, que lo cedió a Pérez Zeledón, club que, al terminar el Clausura, lo regresó al cuadro morado. Cero goles, cero asistencias, 14 disparos (cuatro de ellos a marco), ocho faltas cometidas y cuatro recibidas es el balance de Jorkaeff Azofeifa.

El Deportivo Saprissa prestó a Jorkaeff Azofeifa a Pérez Zeledón, club que lo devolvió a los morados. Prensa Saprissa.

Keysher Fuller, defensa de Liberia: Le costó encontrar equipo. Coqueteó con algunos, como Guanacasteca, pero se marchó a Liberia, donde solo jugó 893 minutos. No hizo goles, tuvo una asistencia, nueve disparos y uno de ellos a marco. Cometió nueve faltas y recibió la misma cantidad.