Rónald Matarrita ya sabe qué le pasó después del llanto desconsolado al temer lo peor

Rónald Matarrita pasó de las lágrimas de angustia y frustración a la alegría absoluta de saber que nada de lo que pensaba y temía era real. El lateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense se llevó un gran susto cuando se marchó lesionado del partido contra Santos, en el que la Liga se dejó el triunfo por 2-0.

Iba en camilla y llorando, porque para nadie es un secreto que las lesiones han sido su pesadilla; un tormento, pero cayó en cuenta de que todo está bien y el doctor rojinegro Andrés Barquero se lo confirmó.

“Fue un golpe, en ese tobillo ya tenía una operación pasada, que no sé si recuerdan, fue la lesión que tuve en aquel partido eliminatorio contra Canadá. Fue un susto, el chico me cae en el tobillo y ahí como que me tenso un nervio. No sentía el pie, pero ya pasando los minutos fui sintiéndolo. Ahorita nada más es un susto y estamos al 100% para el siguiente partido”, afirmó Rónald Matarrita ante una consulta de La Nación.

A Rónald Matarrita le volvió el alma al cuerpo cuando sintió su pie bien. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una muestra de eso fue que al concluir el juego, salió caminando con normalidad; también que fue uno de los futbolistas de Alajuelense que salieron a conversar con los medios de comunicación.

“Me siento muy bien, por pirmera vez tengo dos partidos consecutivos, así que eso me llena mucho de alegría y de confianza para lo que se viene. Sé que soy un jugador que siempre va a dar el 100% con lo que me den, así que intentaré estar disponible para el entrenador en cualquier momento”, destacó.

⏰ 56’ Sale de cambio por lesión Ronald Matarrita en Alajuelense.



🔗 https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/hQWFbzc36i — FUTV (@FUTVCR) April 7, 2025

