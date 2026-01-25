Ronald Matarrita se encaró con aficionados en medio partido de Alajuelense (video)

Ronald Matarrita se acercó a la gradería para discutir con estos dos aficionados durante el partido entre Alajuelense y San Carlos.

Liga Deportiva Alajuelense volvió a la victoria luego de un inicio incierto en el Torneo Clausura 2026, pero aún así la tensión se vivió en las gradas y la cancha, tal y como ocurrió con un episodio entre Ronald Matarrita y dos aficionados durante el partido ante San Carlos.

Los rojinegros obtuvieron su primer triunfo del nuevo campeonato este sábado 24 de enero ante los norteños, gracias al gol agónico de Isaac Badilla al minuto 90.

Sin embargo, muchos seguidores del club mostraron su disconformidad con el equipo a lo largo del compromiso. En videos que circulan las redes sociales X y Tik Tok, se ve cuando Ronald Matarrita no soportó lo que le gritaban desde la gradería de sombra oeste (muy cerca de la banca) y se acercó a confrontar a dos personas.

El diálogo ocurrió de esta forma, en medio de otras frases que no se escucharon en medio de la bulla del estadio:

-Matarrita: ¿Vos pensás que no siento la camisa?

-Aficionado: Vos sí la sentís (indicando que la crítica era a otros jugadores), ¡huevos, huevos!

-Matarrita: Vos a mí no me decís.

-Aficionado: De nada sirve la camisa si no patea la bola.

Un juntabolas trató de alejar a Matarrita, quien eventualmente se alejó para seguir con el partido, porque todo ocurrió al minuto 83, aunque en un momento en que el compromiso se mantenía detenido.

Poco después de ese tenso intercambio, Alajuelense anotó y llevó paz al ambiente. Uno de los aficionados que grabó el incidente y lo subió a X, dio la razón a Matarrita.

“Podés decirle lo que sea, pero que no mete, que no corre y que no deja todo en la cancha, no. Él se acercó a decirles eso, muy bien Mata”, afirmó el usuario de la cuenta identificado como Daniel.