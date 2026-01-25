Puro Deporte

Ronald Matarrita se encaró con aficionados en medio partido de Alajuelense (video)

El defensor de Alajuelense Ronald Matarrita protagonizó un tenso momento con dos aficionados que reclamaban desde la gradería

Por Milton Montenegro
Ronald Matarrita se acercó a la gradería para discutir con estos dos aficionados durante el partido entre Alajuelense y San Carlos.
Ronald Matarrita se acercó a la gradería para discutir con estos dos aficionados durante el partido entre Alajuelense y San Carlos. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)







Ronald MatarritaAlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseTorneo Clausura 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

