Roberto Artavia sale al paso de quienes critican el uniforme de Saprissa

Algunos preguntaron qué pasa con el uniforme de Saprissa. Otros aprovecharon para burlarse y hacer de los morados, la comidilla en redes sociales.

Sin nombres en la espalda y muchos afirmando que son las camisetas que ha usado el Alto Rendimiento, fue como las jugadoras de Saprissa se enfrentaron a Alajuelense en el clásico femenino.

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, se refirió, en su cuenta de X, sobre el tema de los uniformes del equipo femenino.

Artavia estuvo presente ayer en el clásico femenino, donde las moradas cayeron 2-1 ante la Liga en el Morera Soto y el jerarca dice que “le llovió” por ese tema.

“Ustedes recordarán que a mediados del año pasado Saprissa FF decidió no seguir participando en el torneo nacional femenino. Esta decisión solo se revirtió a finales del año 2025, en buena parte por la intervención de Erick Lonis, quien además de volver a convocar el equipo, lo reforzó con nuevas y muy buenas jugadoras”, destacó Acosa.

El presidente morado destacó que “el hecho es que cuando se hizo el pedido de uniformes de todos los equipos para este semestre, meses antes, no se ordenó un uniforme de Saprissa FF porque el equipo estaba sin competir”.

Una historia de uniformes

Ayer estuve en el Morera Soto respaldando a nuestro equipo femenino y, para no hacer largo el cuento, desde las graderías y en redes sociales “me llovió” con el tema de los uniformes de dicho equipo.

Bueno, desde anoche mismo empecé a indagar, y en el… pic.twitter.com/BVtqWTFDn6 — Roberto Artavia (@RArtaviaL) February 14, 2026

Cuando la escuadra se reactivó, el proveedor ya había enviado la producción del plantel masculino y de ligas menores, lo que impidió incorporar un diseño nuevo a tiempo.

Acosta le agradeció a José Francisco Porras, secretario técnico del club, pues había guardado abrigos y licras de uniformes anteriores y por eso “se les pudo dar accesorios de calidad”.

“Además con piezas de Divisiones Menores se les dio un informe que, quizás no es el más adecuado, pero es ‘morado’, muy decente y que acarrea nuestra historia de pasión y orgullo”, añadió.

“Las muchachas del equipo están usando el que les pudimos ofrecer en esta coyuntura con la calidad que las caracteriza y, como dije ayer, seguiremos creciendo en futbol femenino un paso a la vez”, escribió Artavia.

Sobre el tiempo que se dure en darles el uniforme indicado, el presidente dijo que espera tenerlos en el segundo semestre: “en unos meses - así funcionan los pedidos internacionales - se completará la producción, el traslado internacional, el proceso de agregarle logos locales y la personalización que un uniforme profesional requiere”.

Saprissa enfrentó el viernes a Alajuelense en femenino y muchos indicaron que las moradas usaron uniformes viejos y del Alto Rendimiento. (Jose Cordero/José Cordero)

