Puro Deporte

Roberto Artavia explica por qué Joel Campbell no está en los planes de Saprissa

El presidente morado reconoció que, en la conformación de la planilla para el otro torneo, sonó el nombre de Joel

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Preguntar por el futuro de Joel Campbell se ha vuelto como el pan nuestro de cada día. Cada vez que un periodista entrevista a un técnico o dirigente de algún club, en determinado momento llega la consulta: si les interesa o si podría llegar Joel a la institución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaJoel CampbellRoberto Artavia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.