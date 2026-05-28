Roberto Artavia explica por qué Joel Campbell no está en los planes de Saprissa

Preguntar por el futuro de Joel Campbell se ha vuelto como el pan nuestro de cada día. Cada vez que un periodista entrevista a un técnico o dirigente de algún club, en determinado momento llega la consulta: si les interesa o si podría llegar Joel a la institución.

En Saprissa, Herediano, Cartaginés, en Liberia y hasta a los recién ascendidos del Inter de San Carlos, les han preguntado si llevarían a Joel o si han conversado con él.

Tras tres años vestido de rojinegro, Campbell terminó contrato con la Liga, club que no le renovó, y su futuro es un misterio.

El atacante entrena aparte, sobre todo en su centro de alto rendimiento, con miras a conservar o mejorar la condición física. Mientras esto pasa, Joel no ha dicho nada y se desconoce qué pasará con él como futbolista.

Esta mañana, Radio Columbia tuvo como invitado a Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y la última pregunta que le lanzaron fue: “Joel no tiene equipo y lo pueden evaluar o no para contratarlo”.

Algunos dirigentes del club, como Erick Lonis, ya se han pronunciado: no han tenido contactos con Joel, y Artavia explicó la postura definitiva de la institución sobre el tema.

“Sería imposible decir que no hemos pasado por él, pero también te puedo decir lo siguiente: desde hace semanas y meses, cuando estábamos evaluando la renovación de la planilla, el nombre de Joel, que sabíamos que terminaba contrato con la Liga, se puso ahí. Yo en aquel momento, inclusive medio en broma, contesté que con mucho gusto lo invitaba al estadio para que viera un partido, pero francamente no calza con nuestra planilla actual, ni en nuestro camerino, ni con nuestro presupuesto. Entonces, francamente, Joel no está en consideración en Saprissa”, contestó Roberto Artavia.

A mediados de este mes, luego de un partido de Saprissa, Erick Lonis respondió si Joel estaba en la mira.

Joel Campbell terminó su contrato de tres años con Alajuelense, pero no está en los planes del Deportivo Saprissa. (Albert Marín)

“Quiero poner las cosas en contexto: ni Joel ni su entorno nos han hecho ningún contacto, nadie nos ha dicho que Joel quiere venir a Saprissa. Entonces yo acá puedo hablar y Campbell puede decir ‘yo no quiero ir a Saprissa’, pero para zanjar eso y sin faltarle el respeto a Joel ni a su familia, no veo probable que Joel regrese a la institución”, dijo Lonis, quien añadió por qué no lo ve en el grupo.

“No solo por una situación futbolística, también por otras razones. Tenemos otros jugadores que nosotros queremos promover, no queremos entrar a evaluar las capacidades de Joel, pero es totalmente improbable”, señaló Lonis.

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