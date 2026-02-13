Ricardo Chacón se derrite como abuelo y muestra a su nieta con el uniforme de un club grande: ¿adivina los colores?

El exfutbolista Ricardo Chacón evidencia en sus redes sociales que convertirse en abuelo lo tiene como loco, máxime que su nieta empieza a tener relación con el balompié desde que vino al mundo.

En realidad, él se encuentra en ese estado desde que su hija, la periodista de Repretel, María Fernanda Chacón, y su esposo, Rónald Andrés Céspedes, le contaron que él sería abuelo.

Cuando ya se acercaba el día para el nacimiento de María Pía, él manifestó que la espera de su primera nieta era la emoción más grande de su vida.

Ver a esa bebé sana, rodeada de amor y cargarla por primera vez resultó indescriptible, pero las alegrías no se acaban para ese hombre apasionado por el fútbol.

Ricardo Chacón no lo podía creer cuando su hija María Fernanda le dijo que estaba embarazada. (Cortesía/Cortesía)

El orgulloso abuelito publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de la pequeñita María Pía, que cumplirá dos meses el domingo.

Y la bebita ya anda vestida con el uniforme del Real Madrid, que es el equipo favorito de él a nivel mundial. La imagen no se publica, respetando la legislación y los derechos sobre personas menores de edad.

“Definitivamente Dios con su infinita misericordia nos hace siempre renovar el amor por la vida, por la familia y lo que no tiene precio, acá está Maria Pía mi primera nieta y ya desde muy pequeñita bien apuntada”, comentó Ricardo Chacón.