Puro Deporte

Renovación histórica en el Arsenal: Bukayo Saka rompe récord salarial del club

Bukayo Saka firmará con el Arsenal un nuevo contrato millonario hasta 2030, que lo convierte en el futbolista mejor pagado en la historia del club

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Bukayo Saka renovará con el Arsenal hasta 2030.
Bukayo Saka renovará con el Arsenal hasta 2030. (HENRY NICHOLLS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBukayo SakaSalarioArsenal
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.