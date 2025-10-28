Renovación histórica en el Arsenal: Bukayo Saka rompe récord salarial del club

El Arsenal concretará en los próximos días la renovación de contrato de Bukayo Saka, quien pasará a ser el futbolista con el mayor salario en la historia del equipo.

El nuevo vínculo se extenderá hasta 2030 y se firmará con un incremento sustancial en su remuneración.

Según información publicada por el diario portugués A Bola, el acuerdo contempla un salario de 18 millones de euros al año.

El contrato actual del jugador finaliza en 2027. Sin embargo, tanto el club como el delantero acordaron prolongar la relación por tres años más. La decisión responde a razones estratégicas relacionadas con el futuro deportivo y comercial del equipo de Londres.

Con 24 años, el atacante británico representa una de las figuras clave del líder de la Premier League. En la actualidad, el sitio web especializado Transfermarkt estima su valor de mercado en 140 millones de euros.

Saka debutó con el primer equipo del Arsenal en 2018, cuando tenía apenas 17 años, y desde entonces logró consolidarse como una de las promesas más sólidas del fútbol inglés.

En el plano internacional, el jugador comenzó a representar a la selección inglesa en 2020. Participó en la Eurocopa 2021 y en la Copa del Mundo 2022, torneos en los que se posicionó como uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Gareth Southgate.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.