Regresan a Saprissa Kevin Chamorro, Gerald Taylor y Warren Madrigal: lo que reveló Juan Carlos Rojas sobre ellos

Hace nueve meses, el Deportivo Saprissa apostó por un modelo de negociación del que esperaba concretar la venta de varios de sus jugadores. Del club partieron el delantero Warren Madrigal, el extremo Luis Paradela, el arquero Kevin Chamorro y los defensas Gerald Taylor y Douglas Sequeira. Los morados prestaron a los futbolistas por un año con opción de compra a algunos clubes de Europa. La cesión de la mayoría está por cumplirse y todo indica que la estrategia de los saprissistas no funcionó.

Douglas Sequeira fue el primero en regresar; ni siquiera completó el año de préstamo con el Nacional de Portugal y en enero se incorporó a los entrenamientos con los morados. A Gerald Taylor le quedan tres meses con el Hearts de Escocia, pero el club no va a hacer efectiva la opción de compra y tampoco extenderá el préstamo.

“A Gerald se le está buscando equipo, la idea es que pueda seguir en el exterior, ojalá en Europa”, le dijo Jonathan Dearte, representante del zaguero, a La Nación.

Luis Paradela arrancó bien con la Universidad de Craiova en Rumanía, pero una lesión en una de sus rodillas lo tiene fuera de acción. Warren Madrigal pasa por una situación similar a la de Paradela con el Valencia Mestalla de España, y Kevin Chamorro casi no ha jugado con el Estoril Praia de Portugal.

Entonces, la pregunta es: ¿Qué pasará? ¿Todos ellos volverán para jugar con Saprissa?

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, habló en el programa 120 Minutos de Radio Monumental y trató de contestar la interrogante.

“Todos están en el mismo panorama, no hay comunicación oficial. Usualmente, la comunicación oficial no se da antes de la fecha porque no es necesario, los equipos siempre se esperan hasta el puro final para ver si hay algún cambio de algo. Los equipos se forman opinión, como lo haría uno, pero no, hoy no tenemos todavía comunicación oficial y no sabemos”, dijo Juan Carlos Rojas.

Del caso de Gerald Taylor, quien estuvo fuera de las canchas durante cuatro meses por una lesión en la rodilla entre setiembre y enero, ahora se le volvió a presentar un contratiempo: una lesión sufrida con la Selección Nacional de Costa Rica en el juego contra Belice —un esguince grado 2 en la rodilla izquierda—, y esto lo alejó de la posibilidad de seguir en el Hearts de Escocia. Rojas también dio su opinión.

“Es muy lamentable, de verdad, el caso de Gerald porque empezó muy bien. Además, su último torneo con Saprissa fue simplemente espectacular. A él lo estaban viendo muchos equipos y, bueno, esa lesión obviamente le afectó mucho. Y ahora que regresó, la lesión con la Selección, ¿verdad?, que lo deja fuera varias semanas... entonces, pues, me da mucha pena por él.

“Por supuesto que podría uno pensar —pero esto es especular— que la probabilidad de que se ejerza la opción es menor. Además, por la contratación de lo que usted está diciendo... no hay comunicado oficial, así que sería especular. Pero yo creo que las condiciones de Gerald son indudables”, indicó Rojas, quien mencionó como no oficial una contratación del Hearts.

A Gerald Taylor le buscan equipo, porque el Hearts de Escocia no comprará su ficha y tampoco renovará el préstamo.

El Hearts de Escocia fichó a Christian Borchgrevink, lateral derecho y capitán del Valerenga. Borchgrevink está fichado hasta el 2028 y ocupará el lugar del costarricense, quien llegó a Edimburgo en julio del año pasado.

“Si no ejercen la opción, creo que puede haber posibilidad también de que él se quede por aquellos rumbos. Si es así, me parecería genial. Y bueno, y si no, pues regresará y tendremos un jugadorazo aquí”, destacó Juan Carlos Rojas.

Y del tema de Warren Madrigal, Juan Carlos Rojas añadió que todo ha sido mera especulación alrededor del delantero.

“Si voy a especular, yo especularía o pensaría que la probabilidad es más alta, es más del 50 por ciento de que se ejerza su opción. Pero, de nuevo, no sabemos. Y si no se ejerciera la opción, yo creo que la probabilidad de que se quede en Europa también es muy, muy alta, porque sí ha habido interés de otros equipos muy marcados de que Warren pueda estar allá”, señaló Rojas.

Para Juan Carlos Rojas, Warren Madrigal, podría tener un 50% de posibilidades de quedarse con el Valencia. Si no se llega a nada con el club español. Rojas cree que Warren seguirá en Europa. (Cuenta X del Valencia Mestalla)

El jerarca de los morados añadió tener la confianza de que Warren no regrese a Saprissa y siga la carrera en Europa.

“Yo creo que el caso de Warren sí, tal vez su futuro es en Europa, por las condiciones que tiene y por las circunstancias, en un equipo como el Valencia, que ha tenido las oportunidades que se le han dado. Así que yo sí creo que su futuro está en Europa. Ojalá sea en el Valencia. No sabemos”, expresó el presidente de Saprissa.

En cuanto a Kevin Chamorro, ve difícil que siga en Portugal porque ha tenido pocos minutos, pero, de nuevo, señaló que todo lo que diga sería especular si se ejerce o no la opción de compra.

“Si no se ejerce, si aparece algo más allá... Y bueno, y si no, pues obviamente regresar”, mencionó Juan Carlos Rojas.

