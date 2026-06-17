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Real Madrid sorprende al Barcelona y ficha a Bernardo Silva tras una gestión clave de Mourinho

El mediocampista portugués llegó libre tras salir del Manchester City y terminó eligiendo al club blanco cuando parecía cerca del Barcelona

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Por O Globo / Brasil / GDA
Bernardo Silva firmó con Real Madrid hasta 2028. Mourinho tuvo un papel clave en una negociación que parecía favorecer al Barcelona. (OLI SCARFF/AFP)







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