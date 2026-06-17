Real Madrid sorprende al Barcelona y ficha a Bernardo Silva tras una gestión clave de Mourinho

Bernardo Silva firmó con Real Madrid hasta 2028. Mourinho tuvo un papel clave en una negociación que parecía favorecer al Barcelona.

El Real Madrid anunció este martes la incorporación del mediocampista portugués Bernardo Silva, uno de los futbolistas más destacados de Portugal en la última década. El jugador llegó como agente libre tras finalizar su vínculo con el Manchester City y firmó un contrato por dos temporadas que lo mantendrá en el club español hasta 2028.

La operación llamó la atención por la rapidez con la que se concretó. También por el papel que habría desempeñado José Mourinho durante las negociaciones.

De acuerdo con reportes de la prensa española, el entrenador portugués resultó determinante para cambiar el rumbo de una situación que parecía favorecer al Barcelona.

La historia comenzó a finales de abril. En ese momento, el nombre de Bernardo Silva fue ofrecido al Real Madrid. La posibilidad no figuraba entre las prioridades inmediatas del club. Sin embargo, el futbolista pasó a formar parte de la lista de alternativas que la entidad evaluaba para la siguiente temporada.

Con el paso de las semanas, el panorama cambió. Tras concluir su etapa en el Manchester City, el mediocampista analizó distintas propuestas para definir su futuro.

Según las informaciones publicadas en España, las conversaciones con el Barcelona avanzaron de forma positiva. Incluso, las partes alcanzaron un acuerdo a finales de mayo. Esa situación colocó al conjunto catalán como el principal candidato para quedarse con el futbolista.

Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

El interés por Bernardo Silva no se limitó a los dos gigantes del fútbol español.

El Atlético de Madrid siguió de cerca la situación del portugués. También lo hizo el Benfica, club en el que el jugador inició su carrera profesional.

La posibilidad de regresar a Lisboa tenía un componente especial. El Benfica era considerado una alternativa con fuerte valor sentimental para el futbolista. Además, en varias ocasiones se le señaló como un posible destino para cerrar su trayectoria profesional.

La negociación dio un giro a inicios de junio

Según los reportes, Mourinho solicitó formalmente la contratación del mediocampista a la dirigencia del Real Madrid. El técnico incluyó a su compatriota entre las prioridades del mercado de fichajes.

Días después, el entrenador se comunicó directamente con Bernardo Silva.

Esa conversación modificó el rumbo de las negociaciones y abrió el camino para que el futbolista terminara aceptando la propuesta del Real Madrid en lugar de la opción que mantenía con el Barcelona.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.