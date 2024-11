Ramón Luis Méndez: ‘Nunca me equivoqué en la cancha’

Ramón Luis Méndez falleció a los 68 años luego de batallar contra el cáncer durante más de un año y la manera en la que afrontó la enfermedad refleja parte de cómo fue la vida de un personaje controversial y querido del arbitraje y de la televisión.

“Ese fue Ramón, un tipo alegre, valiente, sin complejos y de buenos sentimientos. Como fue en la cancha, y en la televisión así fue en la vida, sin poses ni posturas falsas, era Ramón Luis y ya”, relató el periodista de Teletica, Luis Enrique Bolaños.

A la mente del comunicador se vino una frase espontánea y muy peculiar de Ramón Luis Méndez, repetida con alguna frecuencia por el exárbitro: “Nunca me equivoqué en la cancha porque siempre hice lo que yo creí que era la correcto”.

“Era su frase y al final hay algo de verdad en ella. De él hay miles de historias, los que tuvimos la dicha de conocerlo podemos contar que como Ramón no habrá dos”, apuntó Luis Enrique Bolaños.

Al pensarlo más, el periodista comentó a La Nación que como silbatero, Ramón marcó una época debido a que rompió un poco el molde del árbitro tradicional, de esos que tratan de ser muy ceremoniales.

“Ramón era un tipo más espontáneo, como que en la cancha incluso se divertía y tenía posturas diferentes, como de autoridad, pero un poco más jovial. De él hay muchas anécdotas, fue un árbitro que como todos, fue criticado por algunos y alabado por otros; pero que al final de cuentas se mantuvo vigente”, relató Bolaños.

Una vez que se retiró, casi de inmediato empezó a trabajar en 1997 en Teletica como analista arbitral y se volvió un rostro muy conocido de la televisión nacional, una voz que la gente quería escuchar después de cada juego.

“La gente corría de 1997 al 2021 para saber qué tenía que decir. Los equipos que por razones que parecieran extrañas, decidieron quitar los análisis arbitrales, solicitándolo a las televisoras. Así dejamos de tener a Ramón que tantos años fue como una costumbre de todo el mundo, ver qué opinaba Ramón, o qué decía Ramón de jugadas polémicas”, comentó.

Aparte de eso, mencionó que en la parte personal tuvo la dicha de conocerlo desde hace 20 años en Grupo Extra y, con más cercanía, desde hace 14 años en Teletica.

“Era un tipo alegre, un tipo de buenos sentimientos, que no tenía dos caras como pasa lamentablemente con la mayoría de las personas. Ramón era un tipo auténtico e incluso en algunos momentos no tan bonitos en mi caso, era de las personas que lo llamaban a uno para ver cómo estaba”, destacó Bolaños.

Hoy se siente privilegiado de ver que tuvo la oportunidad de hacer con él algunos programas y hasta se convirtió en una persona que, sin ser la más cercana, le guardaba un cariño especial.

“Admiré la lucha con la que tampoco se arrugó ante su enfermedad, porque lo que él tuvo duró poco más de lo que la gente cree. Todo el proceso de enfermedad de él duró poco más de un año y él siempre estuvo al pie del cañón, luchando por seguir.

”Lamentablemente falleció, pero de Ramón tengo bonitos recuerdos y admiración por ser una persona auténtica, que no se le puede quedar bien a todo mundo, pero me parece que Ramón nos demostró que no hay que tener dos caras, y con eso es lo que me quedo”, concluyó Luis Enrique Bolaños.