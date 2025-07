¿Quién facturó más en premios de los ocho gigantes del Mundial? Real Madrid arrasa pero brasileños no se quedan atrás

El Mundial de Clubes 2025 ya tiene a sus ocho mejores equipos. Los sobrevivientes son: Fluminense, Al Hilal, Palmeiras, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid y Borussia Dortmund. Un torneo que, más allá del espectáculo futbolístico, ha dejado cifras económicas que marean, con 1.000 millones de dólares a otorgar entre los 32 equipos participantes.

Con un reparto total de 441 millones de dólares por rendimiento deportivo, el nuevo formato del Mundial elevó no solo la competencia, sino también la ambición financiera. Cada partido representa un promedio de 27,7 millones de dólares en premios. Sin embargo, como ha dejado claro la FIFA, no todos ganan igual.

Desde el inicio, los equipos sabían que avanzar traería premio asegurado, AS detalla los premios según el modelo de reparto no lineal y escalas por fase:

6,96 millones de dólares por llegar a octavos

12,2 millones por alcanzar cuartos

19,5 millones en semifinales

27,9 millones para el subcampeón

y 37 millones para el campeón

Pero más allá del rendimiento deportivo, algunos clubes ingresaron cifras millonarias solo por participar, debido a un modelo de reparto económico “no lineal”, que considera la visibilidad mediática y la trascendencia histórica.

PSG y Real Madrid son clubes que ingresaron cifras millonarias solo por participar (Redacción Perfil/AFP)

Por ejemplo, Real Madrid recibió 35,4 millones de dólares solo por estar, gracias a su ranking UEFA y coeficiente acumulado (2021-2024). A eso se le suman los premios por avanzar: 6,96 millones por llegar a octavos y 12,2 millones por meterse en cuartos. En total, el club blanco lleva facturados extraoficialmente 54,56 millones de dólares hasta ahora, la cifra más alta del torneo.

Otros clubes europeos también partieron con fijos elevados, según AS explica que el Madrid cobró su por coeficiente UEFA:

Manchester City, 33,4 millones

Bayern Múnich, 30 millones

PSG, 29,4 millones

Borussia Dortmund, 25,3 millones

Chelsea, 12,5 millones

En contraste, los clubes sudamericanos como Fluminense y Palmeiras arrancaron con un fijo menor de 14,1 millones, mientras que los asiáticos, africanos y de Concacaf partieron con 8,9 millones.

Una historia paralela es la gran decepción argentina: Boca Juniors y River Plate quedaron eliminados en la fase de grupos, dejando a Brasil como el único representante sudamericano en octavos y cuartos de final. El pleno brasileño con Palmeiras y Fluminense reafirma el dominio del fútbol de Brasil, en lo económico y competitivo.

Palmeiras y Fluminense son los únicos representantes América en cuartos de final (Redacción Perfil/AFP)

¿Cuánto llevan ganados los 8 mejores?

Este es el desglose actualizado (extraoficialmente, pues FIFA no las ha divulgado) en millones de dólares de los clubes clasificados a cuartos de final, considerando el fijo por participación, rendimiento y visibilidad:

Real Madrid : 54,56 millones de dólares

: 54,56 millones de dólares Bayern Múnich : 49,16 millones de dólares

: 49,16 millones de dólares PSG : 48,56 millones de dólares

: 48,56 millones de dólares Borussia Dortmund : 43,96 millones de dólares

: 43,96 millones de dólares Chelsea : 31,66 millones de dólares

: 31,66 millones de dólares Fluminense : 33,26 millones de dólares

: 33,26 millones de dólares Palmeiras : 33,26 millones de dólares

: 33,26 millones de dólares Al Hilal: 28,06 millones de dólares

Con los ocho sobrevivientes definidos, los cruces por un lugar en las semifinales del Mundial de Clubes se jugarán de la siguiente manera:

Fluminense vs Al Hilal (viernes 1 p. m. de Costa Rica)

Palmeiras vs Chelsea (viernes 7 p. m.)

PSG vs Bayern Múnich (sábado 10 a. m.)

Real Madrid vs Borussia Dortmund (sábado 2 p. m.)

Los ganadores de Fluminense vs Al Hilal y Palmeiras vs Chelsea se cruzarán entre sí en semifinales, mientras que los vencedores de PSG vs Bayern y Real Madrid vs Dortmund animarán la otra llave. Los cuatro duelos se disputarán en formato de eliminación directa a partido único.

El dinero no solo está en levantar la copa, sino también en pertenecer a la élite. En el Mundial de Clubes 2025, la historia, el ranking UEFA y el marketing global pesan casi tanto como los goles. Y a juzgar por lo que viene, todavía queda mucho fútbol… y muchos millones por disputarse.