¿Quién es Alexander Pérez? El fotógrafo que en Cartago se hizo viral por el abrazo con Thomas Müller

En diciembre del año pasado se dio cuenta de que el Vancouver Whitecaps venía a Costa Rica para enfrentar a Cartaginés en la Copa de Campeones de la Concacaf. Su ilusión era al menos ver a Thomas Müller, quien marcó historia en el Bayern Múnich.

Alexander Pérez jamás imaginó que un video suyo con Müller se iba a viralizar en las redes sociales.

Pérez no solo miró de cerca al famoso futbolista, sino que se tomó una foto con él y le dio un abrazo.

¿Quién es Pérez, de dónde salió?, se pregunta más de uno, sobre todo porque Thomas Müller lo trató como si fuera un amigo.

Alexander Pérez es fotógrafo nicaragüense, creador de contenido deportivo en su país y, como fanático del Bayern y de Müller, hizo lo que pudo para viajar a Costa Rica y vivir una experiencia inolvidable.

“Yo sigo al Bayern desde el 2012 y le agradezco a la comunidad futbolera de Nicaragua, de los barrios, que me apoyaron para viajar a Alemania, a Múnich, el año pasado, en setiembre, para ir a ver un partido al Allianz Arena”, recordó Alexander Pérez, en declaraciones que le dio al medio DSPORTS, canal latinoamericano que emite su señal desde Argentina, Chile y Uruguay.

Pérez señaló que Müller es su ídolo y lo sucedido en Alemania fue vital para que Thomas se comportara tan amable con él.

“Estoy en el Allianz y veo una silueta, porque Thomas y su hermano son idénticos de espalda. Dije: ‘Se parece a Thomas’, voltea y es Simon; no sabía que trabaja para el club en el área organizativa. Le pedí la foto, ya sabía que Müller estaba en Vancouver y dije: ‘No tuve la foto con Thomas, pero me llevé la del hermano como recuerdo’”, expresó Pérez, y ese instante en Alemania después lo llenó de alegría en el Estadio Fello Meza de Cartago.

🌟🇩🇪 El MAYOR FAN de THOMAS MÜLLER.



😅 Tiene una foto hasta con su hermano... y ojo a la reacción del alemán cuando la ve.



Vía ‘Alexander_ph77’ (Ig) pic.twitter.com/ucwrylEyUi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2026

Cuando finalizó el juego que los brumosos empataron 0-0 contra Vancouver Whitecaps, Alexander Pérez se acercó al jugador, lo saludó en alemán y, en inglés, le pidió una fotografía; le dio las gracias y agregó que lo admiraba.

Luego conversaron y le confesó que se había tomado una foto con su hermano Simon en el Allianz Arena, en Alemania, mientras asistía a un partido del FC Bayern Múnich. Thomas se sorprendió; Pérez le enseñó la fotografía y, por último, el futbolista lo abrazó.

“Cuando llegué a Costa Rica dije: ‘Dios, estoy acá, lo que vaya a pasar que sean tus planes. Si hay posibilidad de una foto, acercarme o solo verlo, eran los planes de Dios; yo no iba a forzar nada’”, recordó Pérez.

"VI LA SILUETA DESDE ATRÁS Y DIJE: 'ES IGUAL A MULLER'" 🇳🇮🇩🇪



🗣️ Alexander Pérez recordó el momento que le pidió una foto a Simón, hermano del histórico goleador alemán.



🎙️ #DSPORTSNoticiasLite con @ManuOlivari y @SolcitoRivas10 pic.twitter.com/gebgJaSsny — DSPORTS (@DSports) February 20, 2026

Una persona de seguridad le dijo que solo podía estar en determinada zona y, para su fortuna, ahí apareció Thomas Müller.

“La dirigencia de Cartaginés le dio un regalo y conmigo todo fluyó tan natural. Le agradezco a Dios por esto y a la gente en mi país, que me dijeron: ‘Te vamos a ayudar para que viajes’; uno me dio un poco, otro un tanto y poco a poco se llenó el buche”, dijo Alexander Pérez.

Pérez es tendencia y muchos medios internacionales publicaron su historia y el gran abrazo que le dio Thomas Müller.