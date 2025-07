‘¡Queremos a Angulo, queremos a Angulo!‘: La afición pidió y Saprissa respondió de inmediato

El sábado pasado, durante la celebración del 90 aniversario del Deportivo Saprissa, los aficionados se hicieron sentir ante Juan Carlos Rojas, presidente del club.

En un video que circula en redes sociales, se escucha a los seguidores morados pedir el regreso de Marvin Angulo al equipo.

“¡Queremos a Angulo, queremos a Angulo!”, gritaban los seguidores del equipo, mientras Rojas hablaba en la explanada oeste del estadio.

Marvin, quien salió de Saprissa hace dos años tras casi una década en el club, aseguró que su deseo es regresar y retirarse del fútbol vistiendo la camiseta morada.

Afición de #Saprissa le pide a #JuanCarlosRojas fichar a #MarvinAngulo. El ex volante morado mencionó hace unos días que quiere retirarse en #Saprissa tras no continuar en #Liberia. Angulo cumplirá el próximo mes de setiembre 39 años de edad 📹 @dany2002 pic.twitter.com/wHX5036SGx — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) July 13, 2025

“Prácticamente, yo ya hice lo que tenía que hacer para ir, ya no es decisión mía y estamos esperando a ver. Me dijeron que me tenían una respuesta y estoy a la espera, y por eso estoy activo y entrenando por cualquier cosa”, dijo Marvin Angulo, quien en el programa Cracks, de Gilberto el “Tuma” Martínez, confesó que habló en Saprissa y planteó la posibilidad del retiro con el equipo tibaseño.

La respuesta no se hizo esperar y fue Juan Carlos Rojas quien tocó el tema en el programa Tiempo Final, de Futv.

“Erick (Lonis, miembro del Comité Deportivo) lo dijo el otro día. La planilla está cerrada. Me encanta que exista ese amor por el club; Marvin es tremenda persona, tremendo jugador, le tengo aprecio, pero como Marvin hay y ha habido jugadores que quieren regresar al club”, dijo Juan Carlos Rojas.

Rojas añadió que no es la primera vez que un jugador desea volver para retirarse con el equipo.

“Me encanta que la afición tenga cariño con figuras que han pasado por el club; Marvin se merece este tipo de cariño, pero como le dije, la planilla está cerrada”, destacó.

Marvin Angulo se contactó con Saprissa

Marvin Angulo incluso expresó que la parte económica no era un obstáculo para ponerse la camisa morada.

“Me gustaría. Sería una felicidad enorme para mí retirarme en Saprissa”, expresó con franqueza el mediocampista, quien tampoco cierra las puertas para vincularse a otro club, porque su deseo es seguir jugando en primera división.

Marvin Angulo deseaba volver al Deportivo Saprissa, pero en el club no cuentan con él. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis, integrante del Comité Deportivo de Saprissa, dijo la semana pasada durante la presentación de los delanteros panameños Gustavo Herrera y Newton Williams que la planilla está cerrada, que no harán más contrataciones.

Lonis agregó que Marivin no está contemplado en los planes de la institución.

“Marvin Angulo no entra en la planificación del Saprissa porque estamos mejorando muchas áreas, y buscamos un promedio de edad para luchar por ir al Mundial de Clubes, además, abrir ese tipo de portillos es hasta poco recomendable”, dijo Erick en el programa 120 Minutos.

Aparte de los dos atacantes canaleros, Saprissa llevó al equipo al volante Mauricio Villalobos, procedente de Santa Ana, que lo prestó por un año.

También regresaron los defensas Gerald Taylor y Pablo Arboine, quienes estaban a préstamo, y subieron a algunos muchachos del alto rendimiento al primer equipo.

