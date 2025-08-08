¿Qué se gana al ser figura en el fútbol nórdico? Le sorprenderá lo que entregan en vez de trofeos

Premios inusuales como papas o leche reemplazan los trofeos en el fútbol nórdico. La tendencia ya genera impacto global y conexión local.

En lugar de trofeos tradicionales o cheques simbólicos, los futbolistas destacados en partidos de ligas nórdicas reciben productos del supermercado local.

La escena más reciente ocurrió en Dinamarca, donde el defensor francés Maxime Soulas, del Sønderjyske Fodbold, ganó 55 kilos de papas frescas luego de anotar un gol y ser elegido como el mejor del encuentro ante Nordsjaelland, por la tercera fecha de la primera división.

El insólito premio le fue entregado en una carretilla, frente al público del estadio Sydbank Park. Soulas explicó que entregó las papas a la cocina del club, la cual donó parte a un restaurante social.

La entrega formó parte de una acción publicitaria del patrocinador del partido, la empresa Groundhopping Tours. La compañía detalló que tomaron como inspiración al club Bryne FK, en Noruega, que suele entregar a sus jugadores destacados productos como huevos, frutillas, pan o leña.

Ubicado en la localidad de Bryne, con apenas 12.000 habitantes, este equipo milita en la primera división noruega desde 2003 y se hizo conocido por esta práctica, la cual refuerza el vínculo con productores locales y apela a la identidad rural de la zona.

En el último encuentro como local, a pesar de la derrota, Bryne FK otorgó a su mejor jugador —el noruego Lasse Qvigstad— 40 paquetes de avena, 100 huevos y 20 litros de leche. Todos los productos fueron donados por comercios vecinos.

Estas campañas surgen como alternativas de promoción que, lejos de los premios costosos o exclusivos, refuerzan el sentido de comunidad.

La iniciativa, que empezó como algo anecdótico, comenzó a replicarse en otras regiones como Dinamarca. Soulas comentó que sus compañeros y la afición recibieron el gesto con humor, y los organizadores se preguntaron qué producto podrían llevar para su próxima activación.

Fuera del ámbito escandinavo, otros clubes y competencias también han protagonizado entregas curiosas. En Argentina, Gonzalo Montiel fue premiado con un set de herramientas Hamilton tras ser figura en un partido de la Copa Argentina entre River y San Martín de Tucumán. Según medios partidarios, el defensor decidió conservar el obsequio.

Casos similares ocurrieron años atrás. En 2018, el arquero Franco Armani fue elegido el mejor jugador del clásico ante Boca y recibió su premio de parte de Burger King. En Sudáfrica, Hlompho Kekana, del Mamelodi Sundowns, ganó 5 GB de datos móviles junto a una tarjeta SIM gigante.

Incluso el noruego Martin Ødegaard, entonces jugador de la Real Sociedad, recibió una merluza durante un evento con aficionados en 2019. La imagen del futbolista con el pescado se viralizó rápidamente.

