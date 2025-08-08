Puro Deporte

¿Qué se gana al ser figura en el fútbol nórdico? Le sorprenderá lo que entregan en vez de trofeos

Dinamarca y Noruega impulsan una curiosa tendencia que refuerza la identidad local

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Premios inusuales como papas o leche reemplazan los trofeos en el fútbol nórdico. La tendencia ya genera impacto global y conexión local.
Premios inusuales como papas o leche reemplazan los trofeos en el fútbol nórdico. La tendencia ya genera impacto global y conexión local. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFútbolPremios
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.