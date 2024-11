¿Qué se dejó de hacer en selecciones menores de Costa Rica para ver el éxito tan lejos? Tres formadores exitosos responden

Costa Rica vive momentos complejos a nivel menor. La última vez que participó en una Copa del Mundo infantil o juvenil fue en 2017; no obstante, el problema va más allá, ya que especialistas consideran que el vacío en esos niveles afecta directamente a la Selección Mayor y dificulta la consolidación de un proceso.

Ahora bien, ¿qué se ha dejado de hacer a nivel menor para llegar a esta situación? La Nación conversó con tres formadores del fútbol nacional, quienes compartieron sus experiencias y recordaron lo que ellos hacían para tener éxito.

Para empezar, Manuel Gerardo Ureña, entrenador tico en los mundiales menores infantiles de 2003 y 2007, explicó que el error más grande que ha podido detectar es cómo la Federación Costarricense de Fútbol dejó de buscar el talento y se ha dedicado a esperar a que este llegue al Proyecto Gol.

Ureña recordó cómo él descubrió a Roy Smith, quien fue central en la generación que participó en el Mundial Juvenil de Egipto 2009, cuando Costa Rica alcanzó el cuarto lugar de la mano de Rónald González.

LEA MÁS: La historia da bofetada a predilección de la Fedefútbol por extranjeros

“Vea, le voy a contar algo que se hacía antes y que estoy seguro que ahora no se hace. Yo era coordinador de selecciones menores y me iba de gira a Limón. Allá tenía a mi visor, que era don Horacio Esquivel. Un día llegó don Horacio y me dice: ‘Tengo un delantero centro buenísimo’, y resulta que era Roy Smith... Yo lo vi y le dije: ‘Excelente descubrimiento, pero él no es centrodelantero, es defensa central’”, explicó Ureña.

Claudio Vivas fue el director de Selecciones Nacionales de Costa Rica desde noviembre del 2022. Su contrato vence en diciembre pero no le renovarán; no consiguió resultados importantes en su gestión. (Rafael Pacheco Granados)

Gerardo luego gestionó la llegada de Smith a San José y empezó a formarlo como zaguero, hasta que lo consolidó.

Para Enrique Vásquez, visor histórico de Alajuelense, es clarísimo que la Federación perdió el norte en selecciones menores, ya que hace poco él mismo se enteró de que ni siquiera tiene un departamento dedicado a captar talento.

“A mí me parece muy mala la escogencia de los entrenadores de liga menor. La Federación de Fútbol no tiene departamento de visoría. El otro día le pregunté a don Claudio (Vivas) por qué no tenían visores en la Federación, y me dijo que era el mismo staff de la Federación el que se encargaba de captar a los jugadores. Pero el 80% del staff de la Federación son preparadores físicos... ¿Entonces?”, cuestionó Vásquez.

El manudo explicó que ir a los pueblos es trascendental; de hecho, confesó que él mismo extraña las visorías de las selecciones menores.

“Vea, en la Liga, para llenar ese vacío y captar talento, nos inventamos un torneo de menores de 15 años. En la Federación, en la época de Luis Roberto Sibaja, Carlos Watson y Gerardo Ureña, siempre se mantuvo la visoría. Vea los resultados de las visorías: Erick Scott, Patrick Pemberton, Esteban Alvarado, y así podría decirle cientos de talentos”, añadió.

LEA MÁS: ¡Se acabó! Claudio Vivas no seguirá dirigiendo el fútbol de Costa Rica

En el caso de Horacio Esquivel, el hoy entrenador de Pérez Zeledón acotó que se ha perdido el contacto con el futbolista menor, al punto de que él, en su momento, también tomó la decisión de transformar a Waylon Francis de delantero a lateral izquierdo, por las necesidades que tenían en selecciones nacionales.

“Eso, ojo, es talento, pero también es a base de la formación que uno tiene. Yo me formé desde la escuela de fútbol hasta la Primera División. Es difícil que yo me equivoque porque conozco los procesos. Yo, hasta el día de hoy, calculo que unos 30 jugadores pasaron por mis manos. Hay que buscar a los muchachos, no confiar solo en los equipos bases como Saprissa o Alajuelense. Hay muchachos que solo se ven si usted va a los barrios”, finalizó.

Los formadores del fútbol tico levantan la voz y aseguran que el departamento de selecciones menores debe volver a sus raíces para devolver a las representaciones ticas al lugar que ocuparon en la primera década de los 2000, por ejemplo, cuando la Tricolor asistió a ocho Copas del Mundo.