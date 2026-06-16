¿Qué hace Edinson Cavani lejos del Mundial? El exgoleador de Uruguay apuesta por una marca de vinos premium

Cavani no juega el Mundial de 2026. Mientras Uruguay busca el título, el delantero desarrolla una línea de vinos producida en Uruguay.

Edinson Cavani vive un Mundial distinto. El histórico delantero uruguayo no forma parte de la selección de su país por primera vez desde 2010. Tras anunciar su retiro de la Celeste en 2024, el atacante de 39 años sigue su carrera únicamente con Boca Juniors de Argentina y dedica parte de su tiempo a un negocio que ganó protagonismo fuera de las canchas: una marca de vinos finos.

Ayer lunes 15 de junio, Uruguay debutó ante Arabia Saudita, Cavani observa el torneo a distancia, el grupo también incluye a España y Cabo Verde.

Además de seguir el camino de la selección en busca de un tercer título mundial, el futbolista impulsa Cavani Wines, un emprendimiento que lanzó hace dos años y que se consolidó como una de sus principales actividades fuera del fútbol.

La marca cuenta con cinco etiquetas que se venden por $2.300 por botella. La producción se realiza en conjunto con dos bodegas centenarias de Uruguay: Carrau y Fazenda Giacobbe.

Según explicó el propio jugador, los vinos representan un homenaje a la herencia de los pueblos indígenas. También reflejan su vínculo con la naturaleza y los paisajes de Uruguay.

Un detalle que distingue a la colección es la presencia de la silueta de Cavani en cada botella. La imagen reproduce el tradicional gesto de lanzar una flecha, una celebración que acompañó al delantero durante gran parte de su carrera y que se convirtió en una de sus señas de identidad.

La colección está integrada por cinco variedades: Premium Tannat, Premium Blend —elaborado con uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Tannat—, Premium Merlot, Cabernet Franc y Petit Manseng.

Cavani y su legado en las Copas del Mundo

Durante más de una década, Cavani fue una de las principales figuras de Uruguay junto a Luis Suárez. Ambos quedaron fuera de la selección para la Copa del Mundo de 2026.

El delantero disputó las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2022. En total, marcó cinco goles en 17 partidos mundialistas.

Su mejor resultado llegó en Sudáfrica 2010, cuando Uruguay alcanzó el cuarto lugar. Posteriormente, la selección quedó eliminada en octavos de final en Brasil 2014, avanzó hasta cuartos de final en Rusia 2018 y no superó la fase de grupos en Catar 2022.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.