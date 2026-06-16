Puro Deporte

¿Qué hace Edinson Cavani lejos del Mundial? El exgoleador de Uruguay apuesta por una marca de vinos premium

Mientras Uruguay inicia una nueva aventura mundialista sin una de sus figuras históricas, Edinson Cavani construye un exitoso negocio fuera de las canchas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Cavani no juega el Mundial de 2026. Mientras Uruguay busca el título, el delantero desarrolla una línea de vinos producida en Uruguay.
Cavani no juega el Mundial de 2026. Mientras Uruguay busca el título, el delantero desarrolla una línea de vinos producida en Uruguay. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCUruguayEdison CavaniMundial 2026
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.