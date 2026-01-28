Puro Deporte

¡Qué envidia! James Rodríguez, Betty La Fea, ‘Pibe’ y Ryan Castro encienden a Colombia para el Mundial 2026 (video)

Vea el anuncio de la Selección de Colombia que de inmediato se volvió viral, en la cuenta regresiva para el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
Betty La Fea aparece en el anuncio más reciente de la Selección de Colombia con motivo del Mundial 2026.
Betty La Fea aparece en el anuncio más reciente de la Selección de Colombia con motivo del Mundial 2026. (Pantallazo Selección Colombia/Pantallazo Selección Colombia)







Fanny Tayver Marín

