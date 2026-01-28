¡Qué envidia! James Rodríguez, Betty La Fea, ‘Pibe’ y Ryan Castro encienden a Colombia para el Mundial 2026 (video)

Betty La Fea aparece en el anuncio más reciente de la Selección de Colombia con motivo del Mundial 2026.

“Emoción absoluta, después de ocho años, Colombia vuelve al Mundial”, se escucha en la voz eufórica de un narrador. Así comienza un anuncio divulgado por la Federación Colombiana de Fútbol que de inmediato se viralizó, y que en Costa Rica revive el lamento de cómo la Selección Nacional no estará en la Copa del Mundo 2026.

Se trata de un video que dura tres minutos, en el que aparece James Rodríguez dentro del camerino como referente y capitán, dando este mensaje: “Muchachos, quiero que recuerden una cosa, esto no es una camiseta, es el símbolo que une a todo un país, cuando la tenemos puesta, estamos representando a todos los colombianos”.

Ahí mismo empiezan a aparecer figuras del espectáculo, la música, la televisión y el deporte, interactuando con integrantes de la Selección y reflejando el mismo sentir en diferentes generaciones.

La misión de todos persigue un mismo fin, sumando ese fichaje nacional que buscan, con el mensaje de que todos están unidos desde el primero y hasta el último minuto.

Entre las personalidades ligadas a diferentes ámbitos, en la producción aparecen Carlos “Pibe” Valderrama, Betty La Fea, el influencer Camilo Cifuentes, el cantante Ryan Castro, el piloto Juan Pablo Montoya y la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández.

El anuncio apela a la emotividad, pero también a rescatar la cultura de un país que, a diferencia de la Selección de Costa Rica, sí estará presente en el Mundial 2026, y que se convirtió en uno de los contenidos audiovisuales más representativos de la Selección de Colombia a través de su historia.

A continuación podrá ver ese anuncio que tiene a los cafeteros de cabeza: