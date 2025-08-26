Puntarenas sorprende con despidos de jugadores y el anuncio de una contratación

Puntarenas dio una noticia que sorprendió a propios y extraños, de esas que prácticamente asustan en el inicio del campeonato.

Apenas se han jugado cinco fechas del certamen y, lo que cualquiera podría esperar al final de un torneo, los porteños lo aplican en el arranque al confirmar una limpieza en la planilla.

Los chuchequeros no han tenido un buen comienzo, con tres derrotas, un empate y solo una victoria en cinco compromisos, lo que los ubica en la penúltima posición con cuatro puntos.

Puntarenas anunció la salida de los jugadores Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpízar.

“Agradecemos su compromiso y entrega vistiendo los colores del equipo. Les deseamos éxitos en cada etapa que venga en su carrera profesional”, informó Puntarenas por medio de un comunicado a la prensa y en sus redes sociales.

De los cuatro, solo Miguel Sansores ocupaba plaza de extranjero. Es mexicano y, al menos en el torneo pasado, dejó buenas sensaciones en los compromisos en que actuó.

Sansores fue pretendido por Miguel “Piojo” Herrera cuando era técnico del América.

En ese momento, Sansores pertenecía al Puebla de México, pero el cuadro de La Franja no quiso concretar el negocio con las “Águilas”.

Mientras los porteños le decían adiós a Sansores, le abrían las puertas a Alexis Cundumí, panameño que ya estuvo en el equipo y regresa tras su paso en falso por Sporting.

Cundumí fue una de las figuras de los porteños en el certamen pasado, pero buscó fortuna en Sporting, donde no la encontró, y Puntarenas confirmó su retorno.