Puntarenas FC ficha al goleador del campeón de Nicaragua

El Cacique Diriangén, actual campeón del fútbol de Nicaragua, revalorizó sus fichas, las cuales son codiciadas en Centroamérica, y cinco de ellas llegarán a Costa Rica.

Los primeros en hacer maletas y regresar al país fueron el técnico argentino José Giacone y su hermano Diego Giacone, asistente en el cuadro pinolero, quienes dirigirán al Club Sport Herediano.

“Me llamaron y no lo pensé. Todavía teníamos contrato en Nicaragua, pero salimos por común acuerdo. Herediano es un equipo llamado a pelear los primeros puestos y eso me motiva mucho. Es una ilusión estar nuevamente en el equipo”, comentó José Giacone tras su salida del conjunto nicaragüense.

Por otra parte, el delantero paraguayo Renzo Carballo será nuevo jugador del Puntarenas FC, tras llegar a un acuerdo para una cesión de seis meses.

El artillero guaraní, de 29 años y 1,85 metros, deberá pasar los exámenes médicos para incorporarse al conjunto chuchequero. Así lo indicó el “Cacique” en sus redes sociales, donde explicaron que la vinculación será por seis meses.

Carballo anotó cuatro goles en la campaña y dos más en la Copa Centroamericana, precisamente ante el Herediano, en la victoria 4-2 del Diriangén.

Otro que retornará a Costa Rica es el goleador del campeonato de Nicaragua, José Rodolfo Montiel.

Montiel, quien estaba a préstamo por seis meses, fue el máximo artillero del certamen con 11 anotaciones y figura clave en la consagración de los de Diriamba.

Sin embargo, la ficha de Montiel pertenece a Escorpiones de Belén, de la Liga de Ascenso. Al parecer, el monto solicitado por los belemitas por la opción de compra sobrepasa lo dispuesto a pagar por la dirigencia nicaragüense, por lo que el delantero retornaría a su club.

Una situación similar vive el arquero Bryan Rodríguez, quien fue escogido como el mejor portero del campeonato y titular indiscutible del campeón Diriangén; sin embargo, su ficha también pertenece a Escorpiones, por lo que se negocia su continuidad para el próximo torneo.