Puro Deporte

Proceso de divorcio de Celso Borges tiene un nuevo capítulo: ya hay una resolución

Celso Borges acaba de recibir una noticia importante para él y para Alexandre Guimaraes, según indicó el Bufete Alta Batalla ante una consulta de ‘La Nación’

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Por Fanny Tayver Marín
12-01-2026 Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, retratos al jugador y capitan Celso Borges Mora. Foto: Jonathan Jiménez Flores
Celso Borges tiene un año de haber entablado de su proceso de divorcio. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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