Proceso de divorcio de Celso Borges tiene un nuevo capítulo: ya hay una resolución

Celso Borges tiene un año de haber entablado de su proceso de divorcio.

El proceso de divorcio entre el futbolista Celso Borges y Marta Peralta escaló a nuevas instancias judiciales, transformándose en un complejo conflicto que ahora trasciende el ámbito familiar y toca la esfera penal.

Mientras la representación de Marta Peralta confirma investigaciones por presunto ocultamiento de bienes gananciales, la defensa del capitán de Liga Deportiva Alajuelense contestó a La Nación algo que hasta ahora no había trascendido.

“Las medidas provisionales de protección fueron levantadas por el Juzgado de Violencia Doméstica y en esa resolución se estableció clara y expresamente que no existió violencia alguna y que todas las medidas fueron cumplidas”, afirmó el Bufete Alta Batalla.

Al respecto, el abogado de Marta Peralta, Hugo Navas, contestó que a él no le ha llegado ninguna notificación, y que por lo tanto, no se podía referir sobre esta situación particular.

Este medio también formuló una consulta al Poder Judicial sobre eso, pero se está a la espera de una respuesta por parte del Juzgado correspondiente.

Lo que sí indicó el Ministerio Público es que dentro de la causa 26-000083-1197-PE, existe una investigación en contra de dos personas de apellidos Borges Mora y Borges Guimaraes, por el aparente delito de fraude de simulación de bienes gananciales.

“El caso está en una fase que es privada, por lo que no es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

”En cuanto al señor Borges Guimaraes, la Fiscalía de Pavas tramita el expediente 26-000128-1197-PE, por el aparente delito de desobediencia. Esta causa también se encuentra en la fase preparatoria”, aseguró la Fiscalía.

La defensa de Celso y Guima: ‘No existió violencia alguna’

Róger Guevara, Krisly Hidalgo y John Brenes forman parte del Bufete Alta y son los defensores de Celso Borges y Alexandre Guimaraes. Esta firma rechaza categóricamente las acusaciones formuladas en contra del futbolista y su padre.

“No hemos tenido acceso a los expedientes sobre lo que nos consulta. Sin embargo, las referencias que el abogado Hugo Navas hace a una supuesta desobediencia de medidas son falsas”, afirmaron los abogados de Celso y Guima.

Dichas declaraciones las brindaron a La Nación el viernes pasado y aseguraron que fue en esa misma semana que las medidas provisionales de protección “fueron levantadas” por el Juzgado de Violencia Doméstica, y que la resolución indica que “no existió violencia alguna y que todas las medidas fueron cumplidas”.

“Es llamativo que estos nuevos procesos penales trasciendan a los medios de comunicación precisamente en este momento, justo cuando un Juez de la República determinó que no ha existido ningún tipo de violencia, ni económica, ni psicológica, ni de ningún tipo, de Celso o de su padre Alexandre Borges Guimaraes contra la señora Peralta, quien es una joven abogada con dos maestrías”, señaló el Bufete Alta Batalla.

Celso Borges y Alexandre Guimaraes están representados legalmente por el Bufete Alta Batalla. (Instagram Celso Borges/Fotografía)

Además, indicaron que están seguros de que “estas denuncias son una reacción” a los resultados obtenidos en los procesos iniciados hace un año.

“Y surgen con la intención de presionar a nuestros clientes aprovechando su posición de figuras públicas en virtud del fútbol. Consideramos que los procesos judiciales han sido utilizados como herramienta y mecanismo de presión en el marco del proceso de divorcio y su filtración a medios de prensa forma parte de esa estrategia”, citó la defensa de Celso y Guima.

Inclusive, esta firma señala que hay una “conducta inaceptable” que afecta gravemente la reputación de personas inocentes y que “es un claro actuar de mala fe”.

“Los distintos tribunales han sido consistentes en reconocer la falta de sustento de las acciones emprendidas contra Celso Borges y sus padres, por la joven abogada Marta Peralta: la causa penal, que se inició a partir de las acusaciones infundadas en el proceso de violencia doméstica, fue desestimada por inexistencia de pruebas, las medidas de protección fueron levantadas por no acreditarse violencia alguna.

”Y la pensión alimentaria fue fijada en un monto acorde con la realidad del caso, sustancialmente inferior a la suma millonaria que la abogada Peralta pretendía originalmente”, afirmó el Bufete Alta Batalla.

En relación con las nuevas denuncias, los defensores del futbolista y el técnico aseguraron que procederán a revisar los expedientes en detalle.

“Una vez nos apersonemos y, en su oportunidad, adoptaremos las acciones que correspondan para defender los derechos y la reputación de Celso y don Alexandre, con el objetivo de que prevalezcan la verdad y la justicia”, señaló el Bufete Alta Batalla.

La tesis de la demandante: Ocultamiento y ‘provocaciones’

Según el abogado Hugo Navas, representante de Marta Peralta, el proceso penal inició hace aproximadamente dos meses y tiene como objetivo principal determinar si el futbolista ha contado con la colaboración de terceros para esconder activos que, por ley, deberían ser repartidos equitativamente tras el divorcio.

En charla con La Nación, Hugo Navas enfatizó que muchas personas desconocen las responsabilidades del matrimonio y creen que “ocultando los bienes se eximen de esa responsabilidad”.

“La denuncia versa sobre la ocultación de bienes gananciales y la denuncia es en ese sentido, más que todo que él solo no puede ocultar los bienes, tiene que tener participación de otras personas para ocultar los bienes y en eso está la investigación, para ver qué personas le han ayudado a ocultar los bienes gananciales”, apuntó Hugo Navas.

Celso Borges y Marta Peralta se casaron en setiembre de 2020 en España. (Archivo/Archivo)

El abogado expresó que la mayoría de personas se casan y no saben las responsabilidades que acarrea un matrimonio. Inclusive, cree que si se pusieran a pensar en eso, él diría que tal vez mucha gente ni se case.

“Cuando se dan cuenta de que todo eso es legal y que los bienes gananciales se tienen que repartir mitad el hombre y mitad la mujer, o la pareja, entonces eso es lo que la gente no entiende y cree que muy fácil ocultándolos ya se exime de esa responsabilidad y no es así. Es por ahí donde va el sentido de la denuncia penal”, aseguró.

En cuanto al proceso de divorcio como tal y la situación familiar, Hugo Navas indicó que es “un poquito restringido” y no se puede dar mucha información.

“Lo que puedo decir es que el divorcio está en proceso y la denuncia de violencia doméstica también está ahí. En la violencia doméstica, el papá había desobedecido unas disposiciones que le hicieron y que tenía que respetar y en ese sentido está así la situación”, subrayó el abogado de Marta Peralta.

Al consultársele qué fue lo que “desobedeció” Alexandre Guimaraes, contó que el departamento que tiene su defendida posee dos estacionamientos, pero alega que ella no puede ocupar ninguno de los tres campos.

“Porque este señor, Alexandre Guimaraes, se parquea en el centro de los dos, casualmente como para provocarla y que no pueda estacionar ningún carro, ni de ella, ni de ninguna amiga, ni de nadie, por el hecho de no tener el acceso a ese estacionamiento. Eso es provocativo e infantil, porque eso es un infantilismo total”, comentó Hugo Navas.

Indicó que su misión en este caso es “hacer valer los derechos que tiene ella” como esposa de Celso, y que eso es todo.

“Los derechos patrimoniales que ella tiene y no tan fácil que le oculten todo para que no tenga derecho a nada”, recalcó Hugo Navas.

Con su experiencia, detalló que este tipo de casos penales avanzan lento. De hecho, indicó que esto primero está en investigación, después ya vienen e indagan a las personas que ellos denunciaron por el presunto delito de ocultamiento de bienes. Después, se hace una acusación, se va a una audiencia preliminar y se va a juicio.

“Ese es el proceso, pero ahí se lo resumí muy fácil, puede durar cinco años. Nosotros solicitamos que se llame a Joseph Joseph y al contador de Liga Deportiva Alajuelense, para que nos digan cuánto es la realidad de lo que él percibe”, concluyó Hugo Navas.