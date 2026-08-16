Priscila Chinchilla marca su primer gol con Pumas en México: véalo aquí

Aunque el equipo no ha tenido el mejor arranque en la Liga MX Femenil, Priscila Chinchilla ya empieza a cautivar a la afición de Pumas con su estilo de juego y este fin de semana se estrenó en las redes con el equipo felino, de visita ante Pachuca.

La tica debutó como titular con Pumas a inicios de mes en la derrota por 2-5 ante León. Luego volvió a ser de la partida en el pulso de visita contra Necaxa, en el que Pumas se impuso 1-2.

Mientras que en su tercera aparición en el fútbol femenino mexicano, Priscila Chinchilla convirtió su primera anotación en esa liga.

Para la delantera costarricense fue una gran alegría, porque anotar siempre será importante para cualquier futbolista en su puesto. Sin embargo, Pumas cayó de visita por 3-1 contra Pachuca, en el Estadio Hidalgo.

En sus redes sociales, Pumas posteó el gol de la tica y pese al resultado adverso, muchos comentarios fueron destacando a la goleadora nacional.

Tal es el caso de José Carlos Arias, quien escribió en el Facebook de Pumas: “Suda la camiseta Chinchilla”.

Un usuario identificado como Aron CB indicó: “Esa tica es buena”; mientras que Adrián Eslava anotó: “Chinchilla es la única que se compromete”.