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Priscila Chinchilla marca su primer gol con Pumas en México: véalo aquí

La delantera costarricense Priscila Chinchilla ya suma tres partidos con Pumas en la Liga MX Femenil

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Por Fanny Tayver Marín
Así celebró Priscila Chinchilla su primer gol con Pumas.
Así celebró Priscila Chinchilla su primer gol con Pumas. (Imago7 Elizabeth Hernández / Facebook Pumas/Imago7 Elizabeth Hernández / Facebook Pumas)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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