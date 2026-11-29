En San Carlos se encuentran furiosos con el arbitraje por lo ocurrido en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense. Los norteños estaban obligados a ganar para avanzar a semifinales, pero el encuentro culminó 1-1 y el boleto se lo dejó el cuadro rojinegro.

La polémica estalló cuando Raúl Vidal festejaba lo que era en apariencia el 1-1 en el primer tiempo. Sin embargo, la acción se revisó en el VAR y Adrián Chinchilla tomó la decisión de anular el gol, al determinar que hubo una falta sobre el guardameta Washington Ortega.

El presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón, tomó la decisión de llamar a Fox para entrar al aire, cuando ese canal realizaba una transmisión en vivo con el análisis de la jornada.

“Termino convencido de que lo que vaticiné, sin ser adivino, sucedió. Lo que pasó en el Carlos Ugalde, a los ojos de la gente de fútbol, que no soy yo, es simple y sencillamente un completo robo y una falta de respeto a la transparencia del fútbol de Costa Rica.

”Porque era necesario que Alajuela entrara en las semifinales, a los cuales les guardo gran respeto y los felicito por entrar, pero no por la forma, porque si alguien se agarró la copa de este torneo es el VAR”, afirmó Luis Carlos Chacón en Fox.

El jerarca norteño dijo que él intentó ser portero y que tiene muy claro lo que pasa.

“Si salgo a destiempo, el delantero o la persona que está con otros, brincan más que yo con una mano, no tengo absolutamente ninguna falta. Eso no es falta, pero ya no es un tema de discusión. Es dejarle ya claro al pueblo de Costa Rica que el VAR es el peor daño que tiene el fútbol de Costa Rica, porque está contaminado.

”Está dominado por los intereses de una factura de $1 millón, de $2 millones, o de 100 pesos, porque San Carlos no lo va a hacer. Son totalmente irrespetuosos a una realidad y que todo Costa Rica y fuera de Costa Rica que yo consulto, para no faltarle el respeto a nadie, me doy por enterado de que no había absolutamente ninguna falta”, pronunció Luis Carlos Chacón.

🚨 “Lo de hoy fue un completo robo y falta de respeto”. Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, habló en exclusiva con FOX vía telefónica y dió su interpretación de lo sucedido en el Carlos Ugalde. #CuadroTitular pic.twitter.com/iMlNfS5WgA — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 29, 2026

Antes de esas palabras del jerarca de San Carlos, Wálter Centeno también habló de la situación, la polémica y su molestia. Paté dijo que él cree que es mejor jugar sin VAR y volver otra vez al fútbol tico y que decidan los árbitros.

El técnico de los Toros del Norte indicó que no quería ahondar en el tema porque no estaba ahí para hablar de los árbitros, sino de fútbol.

“El VAR duró 10 segundos para anular el gol de San Carlos, 10 segundos, llamaron al árbitro e inmediatamente fue, pero en fin, no quiero hablar de eso, porque para mí el VAR es circunstancial. Es mejor volver a la antigua y nos vamos con la duda, porque con VAR y sin VAR nos vamos con duda, porque al final no sabemos quién hizo la llamada, no sabemos y es peligroso esto, pero no sabemos qué pasó”, apuntó Wálter Centeno.

Paté recibió una consulta sobre el nombramiento de Adrián Chinchilla y no quiso decir nada.

“A mí háganme otra pregunta que no sea del VAR, se los agradezco, no voy a hablar más del VAR, sépalo, no me interesa el VAR. Mi equipo nunca va a depender del VAR, a mí me enseñaron a jugar fútbol, ganes o pierdas y no utilizar nada. No quiero hablar algo que no me interesa y se van a seguir equivocando”, pronunció.

En la parte deportiva, lamentó que su equipo no hizo los dos goles que necesitaba ante la Liga y posiblemente también piensa en aquella primera fecha, cuando San Carlos no pudo jugar al tener la licencia suspendida por deudas con la seguridad social.

“No sé qué pueda pasar en el próximo torneo, pero sí soy consciente de que estos muchachos han sido muy esforzados, han creído en una idea e hicieron un gran partido, no sé por qué el fútbol no los premió, no entiendo, pero diay, nos tocó perder”.

La Nación envió una consulta a la Federación Costarricense de Fútbol solicitando una reacción de la Comisión de Arbitraje y del propio Adrián Chinchilla ante lo dicho por San Carlos, pero a la hora de publicación de este artículo todavía no había respuesta.