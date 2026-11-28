Tic tac, tic tac, tic tac... Liga Deportiva Alajuelense visita a San Carlos este sábado 28 de noviembre en un partido que despierta la atención de propios y extraños en la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026. El juego arrancará a las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

Lo más importante de este encuentro es que definirá cuál de los dos clubes se quedará con el último boleto a semifinales. Ese cupo será de la Liga si el cuadro de Óscar Ramírez empata o gana en la tierra de los Toros del Norte; pero los norteños de Wálter Centeno darían un batacazo si triunfan hoy, pues eliminarían a Alajuelense y entrarían a “semis”.

Los rojinegros llegan a este juego en el cuarto lugar de la tabla, con 29 puntos. Exactamente una unidad los separa de las semifinales; mientras que los sancarleños poseen 27 puntos.

Alajuelense se dejó los tres puntos en su última visita a San Carlos, en marzo pasado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La previa del partido San Carlos vs. Alajuelense Copiado!

Óscar Ramírez apela a la rebeldía y al enojo de su equipo, que se metió en un embrollo el lunes pasado al perder en casa contra Cartaginés. Ahí fue donde Alajuelense dejó ir la opción de llegar ya clasificado a este juego.

De hecho, eso fue algo que ni siquiera Wálter Centeno tenía en mente, porque Paté se dio por eliminado tres días antes de que los brumosos le ganaran a Alajuelense en la Catedral.

El panorama encierra un partido atractivo, de tensión para los liguistas y para los norteños. Se podría pronosticar como un drama dentro del campo de juego. Y quien se salga con la suya será el cuarto lugar de la primera fase.

San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

¿Cómo puedo ver el partido San Carlos vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido en exclusiva por la señal de Fox.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Repase los tres escenarios que se pueden dar en este juego Copiado!

- Si Alajuelense le gana a San Carlos: la Liga avanza a semifinales.

- Si San Carlos y Alajuelense empatan: la Liga avanza a semifinales.

- Si San Carlos le gana a Alajuelense: los norteños avanzan a semifinales.

Los árbitros del partido San Carlos vs. Alajuelense Copiado!

Adrián Chinchilla al centro, asistido por Carlos Fernández y Enmanuel Alvarado. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: David Gómez. AVAR: Octavio Jara.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.