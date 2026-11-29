Para Alajuelense hubo carga y para San Carlos era gol. La polémica apareció en el minuto 41 del partido que los rojinegros están ganando por 0-1 con anotación de Creichel Pérez.

La controversia llegó al partido cuando Washington Ortega no salió bien, no pudo puñetear y Raúl Vidal envió el balón al fondo.

Fue una acción que se revisó en el VAR y parecía que no pasó nada. Sin embargo, el árbitro central no lo consideró así, quien anuló el gol de los norteños.

“Lamentablemente se ha empañado esta última jornada con esta decisión de Adrián Chinchilla, donde un gol legítimo, donde no hubo ninguna infracción sobre el guardamenta, salta limpiamente sobre Washington y ni con el VAR puede corroborar que efectivamente no hubo ninguna infracción y para sorpresa anula un gol legítimo”, afirmó el exárbitro Greivin Porras.

En este partido pueden pasar tres cosas: