Washington Ortega fue uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que brindaron declaraciones luego del empate 1-1 entre norteños y rojinegros, resultado con el que los manudos accedieron a las semifinales del Torneo de Apertura 2026.

El periodista Anthony Porras, de Columbia, le consultó al charrúa qué pasó en el gol de Raúl Vidal que le anularon a San Carlos, pues para unos fue falta y para otros no, incluidos los propios analistas arbitrales.

Greivin Porras asegura que la acción era válida, porque para él, es el portero quien llega y choca con el jugador sancarleño. Su criterio es que era una acción normal del juego y que el gol debía darse por bueno.

Pero Henry Bejarano tiene una opinión muy diferente y en un video que compartió El Mundialito en sus redes sociales, el exárbitro explicó por qué está seguro de que la decisión de Adrián Chinchilla de anular el gol de Raúl Vidal fue correcta.

“Viene previsto de una falta a favor del portero de LDA, porque eso es cargar al portero en los 5,50 metros, es una falta muy clara, bien el VAR y bien el árbitro por anularlo”, apuntó Henry Bejarano.

¿Qué dijo el propio Washington Ortega? “Polémica salió en todos lados. ¿Polémica de qué? O sea, dónde, es faul de acá a la China. Me pega con el codo acá (el cuello), o sea, yo voy a salir, no veo la jugada. Toda pelota a la que va el arquero es faul. O sea, y ustedes (periodistas) ponen polémica a todo. ¿Qué polémica hay? No hay ninguna polémica. O sea, generan cosas.

🤔 ¿Era gol de San Carlos? Tras la revisión el árbitro anuló el gol del empate sobre el final del primer tiempo #FPDenFOX pic.twitter.com/ONPQdORaXJ — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 29, 2026

”Por eso te digo, sé dónde estoy, en el país que estoy y tengo muy claro muchas cosas. Lo de la polémica es algo que ustedes lo quieren generar y estabilizar muchas cosas. Es faul, es faul y ustedes lo saben que es faul. No digan cosas que no son, es faul”, afirmó de manera tajante en zona mixta.

Luego se pronunció sobre la clasificación de Alajuelense a semifinales y dijo: “En esta institución es así, nada es fácil para nosotros, estamos en una institución muy grande y a veces hay que intentar clasificar, a veces no es como queremos, pero cuando todo parece jodido, hay que poner y fue un partido difícil”.

Alajuelense ahora cambia de chip, porque antes de las semifinales contra Saprissa, se enfoca en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Cartaginés.

La Liga visitará a los brumosos el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza; mientras que el partido definitivo será el domingo 6 de diciembre, desde las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de que caiga el telón de la Copa Centroamericana de Concacaf, vendrá el desenlace del campeonato nacional.

Las semifinales del Torneo de Apertura 2026

Saprissa - Alajuelense

Alajuelense vs. Saprissa | Miércoles 9 de diciembre |Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela | 8 p. m. | Transmisión por FUTV.

Saprissa vs. Alajuelense | Sábado 12 de diciembre | Estadio Ricardo Saprissa, Tibás | 8 p. m. | Transmisión por FUTV.

Cartaginés - Sporting

Sporting vs. Cartaginés | Jueves 10 de diciembre | Estadio Puente de Piedra, Grecia | 8 p. m. | Transmisión por Fox.

Cartaginés vs. Sporting | Domingo 13 de diciembre | Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago | 11 a. m. | Transmisión por FUTV.

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