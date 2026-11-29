Luego de una emocionante jornada final, ya están definidas las series que marcarán el inicio de la segunda fase del Torneo Apertura 2026.

Las semifinales incluirán el clásico entre Saprissa y Alajuelense, con un equipo morado que fracasó en Centroamérica pero cerró con el liderato del campeonato nacional, y un cuadro rojinegro que sufrió para clasificar pero que podrá optar por el tetracampeonato del istmo.

En la otra llave, Cartaginés se medirá al Sporting. Los brumosos quedaron en segundo lugar, respirándoles en la nuca a los tibaseños, que se impusieron solo gracias al criterio de gol diferencia.

En tanto, Sporting finalizó apenas a un punto, demostrando que estaba en capacidad de soñar con la cima.

Esta es la programación de las semifinales.

Saprissa-Alajuelense

Ida: Miércoles 9 de diciembre, Estadio Alejandro Morera Soto, 8 p. m.

Vuelta: Sábado 12 de diciembre, Estadio Ricardo Saprissa, 8 p. m.

Cartaginés-Sporting

Ida: Jueves 10 de diciembre, Estadio Puente de Piedra de Grecia, 8 p. m.

Vuelta: Domingo 13 de diciembre, Estadio Fello Meza, 11 a. m.

Recuerde que, antes de estos compromisos, Cartaginés y Alajuelense disputarán la final de la Copa Centroamericana, el miércoles 2 de diciembre en la Vieja Metrópoli y el domingo 6 de diciembre en la Catedral. Mientras tanto, Saprissa y Sporting tendrán unos días adicionales de descanso.

La final de la segunda fase se disputará el 16 y 19 de diciembre. Si fuera necesaria una gran final (en caso de que Saprissa no gane también la próxima ronda), sería el 23 y 26 de diciembre, lo cual significaría que el campeonato nacional se define en medio de tamales y villancicos.