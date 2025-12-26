Puro Deporte

Portero Miguel Ajú vuelve a Primera División con un título bajo el brazo

Miguel Ajú está muy ilusionado con su presente y su futuro, después de poner su resiliencia a prueba

Por Fanny Tayver Marín
Miguel Ajú vuelve a primera división
Miguel Ajú tiene nuevo club y está muy entusiasmado con los retos para 2026. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)







