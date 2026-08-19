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Portero de 45 años salva a Fluminense en la Copa Libertadores (Video)

El veterano Fábio atajó dos penales contra Independiente Rivadavia y permitió al Fluminense avanzar en la Libertadores

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Por Alejandro Cerdas
El arquero del Fluminense, Fábio, detiene este penal ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Fábio detiene este penal ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Libertadores. (ANDRES LARROVERE/AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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