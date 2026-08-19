Portero de 45 años salva a Fluminense en la Copa Libertadores (Video)

Fábio detiene este penal ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fábio, guardameta brasileño de 45 años, fue la figura en la victoria de Fluminense por 4-5 en la tanda de penales frente a Independiente Rivadavia, disputado este martes 18 de agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores. Durante la definición desde los once pasos, el arquero atajó dos disparos, sellando el triunfo de su equipo tras igualar 2-2 en el marcador global.

Aunque Leandro Acosta falló el segundo penal para el “Flu”, Fábio se vistió de héroe en la tercera ronda y la serie se extendió hasta la muerte súbita; en el sexto cobro, Rodrigo Atencio remató potente al centro, pero una mano salvadora del veterano portero le negó el pase a los argentinos.

Con esta actuación, el conjunto carioca avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la llave entre Platense (Argentina) y Coquimbo Unido (Chile).

La longevidad de Fábio es notable: Rodrigo Atencio, de 24 años y a quien le detuvo el penal decisivo, aún no había nacido cuando el arquero debutó en la Copa Libertadores con la camiseta del Vasco da Gama. Asimismo, cuando José Florentín —quien erró el primer penal— tenía apenas un año de vida, el guardameta ya iniciaba su trayectoria como profesional.

⭐️🧤 𝙂𝙄𝙂𝘼𝙉𝙏𝙀𝙎𝘾𝙊, Fábio!



🏆 Mais uma vez herói em noite de CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/4KOgFhYjXB — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 19, 2026

A lo largo de su carrera, Fábio ha militado en clubes como Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco da Gama y Fluminense. Además, fue convocado en diversas ocasiones con la selección brasileña e integró el plantel que se coronó campeón ante Argentina en la Copa América 2004, aunque no llegó a debutar oficialmente con la “Canarinha”.

Su carrera profesional comenzó en 1997 con el Uniao Bandeirante, club hoy desaparecido. Tras un breve paso por el Atlético Paranaense, donde no logró la titularidad, se marchó al Cruzeiro y posteriormente al Vasco da Gama. En 2005 regresó al Cruzeiro, institución en la que permaneció hasta 2021, antes de recalar en su actual equipo, el Fluminense.

En 2025, el brasileño superó el récord del exguardameta inglés Peter Shilton, convirtiéndose en el futbolista con más partidos oficiales disputados en la historia, más de 1.390, cantidad que jugó Shilton según datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Fábio también ostenta el récord de más apariciones en la historia de la Copa Libertadores y es el jugador más veterano en participar en el certamen.

En total, acumula 27 títulos, destacando la Copa Libertadores 2023 y la mencionada Copa América. También disputó el Mundial de Clubes 2025, donde el Fluminense sorprendió al alcanzar las semifinales.

A principios de este año, Fábio renovó su contrato hasta finales de 2027; de cumplirlo, se mantendrá compitiendo en la élite del fútbol sudamericano hasta los 47 años. El próximo reto para el guardameta y su club será el sábado 22 de agosto, cuando se enfrenten a Remo por la fecha 24 del Brasileirao.