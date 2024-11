¿Por qué la mano de Ian Lawrence no fue penal en partido Real Estelí vs. Alajuelense?

Estelí, Nicaragua.- La afición del Real Estelí insiste en que hubo un “robo” en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Independencia, debido a esa acción en la que la pelota pega en la mano del lateral rojinegro Ian Lawrence.

Ya corría el tiempo de reposición y el marcador se encontraba 1-1 y cuando se presentó esa situación, los fanáticos del Tren del Norte se levantaron de sus asientos, muchos de ellos con cervezas en mano, y empezaron a gritar que era penal y que si no se pitaba, era un regalo para la Liga.

La determinación de Selvin Brown, catalogado como el mejor árbitro de Honduras en la actualidad, fue que la acción no era para sancionar la pena máxima que reclamaba el Real Estelí. Fue su posición, al igual que la de Melissa Borjas y Shirley Perello, quienes se encontraban a cargo del videoarbitraje (VAR).

¿Tenían razón o no? La Nación contactó al exárbitro Orlando Portocarrero para que analizara una de las acciones polémicas del partido Real Estelí vs. Alajuelense. Lo primero que dijo fue que el catracho tuvo una actuación aceptable, porque llevó el juego de muy buena forma y demostró autoridad en todo momento.

Luego indicó que lo que algunos ven como polémica surgió en torno a una acción muy difícil de juzgar, conocida en el ámbito arbitral como una “acción muy gris”, porque discriminar una falta de esa índole es muy difícil.

Orlando Portocarrero relató que a sabiendas de que el árbitro está diagonal a la acción de juego, no puede ver esa mano, porque el mismo cuerpo del jugador que hace contacto se lo impide.

Recordó que en un principio, las imágenes no eran claras y no se sabía a ciencia cierta si el balón le había pegado a Ian Lawrence en un costado del abdomen, en el pecho y posteriormente en la mano.

“Ya viendo las imágenes claras podemos dar un criterio, mientras que el árbitro tiene que tomar decisiones en fracciones de segundo, o minutos. Esa acción el árbitro no la sanciona, pero la trabaja en coordinación con el VAR, que le indica que hay una mano, pero no es sancionable” expresó Orlando Portocarrero.

¿Y por qué? Dijo que La regla 12 indica que no todo contacto del balón con el brazo o la mano constituye una falta.

“En este caso podemos decir que si bien es cierto, hay un contacto del balón con el brazo, no constituye una infracción. Me parece que esa mano no constituye para sancionar penal, porque el jugador no agranda su mano de manera antinatural, no agranda su cuerpo”, explicó el analista.

Añadió que el término “antinatural” se refiere a cuando el jugador hace un movimiento premeditado y deliberado para tocar el balón con el brazo o la mano.

“Entonces, aquí debemos de preguntarnos si el balón buscó la mano, o la mano buscó al balón. Podemos ver que sí hay un contacto directo del balón con la mano, pero no es sancionable, porque el jugador nunca agranda su cuerpo de manera antinatural para ir en pos del balón. Si bien es cierto, hace contacto, es un movimiento biomecánico de la acción que está haciendo en ese momento”, detalló.

Estos son los niveles para discernir si es penal o no cuando hay contacto del balón con la mano, porque las mismas reglas de juego lo ilustran. (Cortesía Orlando Portocarrero)

En su criterio, el VAR discrimina de buena forma esa acción que para él no era penal, a pesar de que una situación así genera un montón de sentimientos de parte de la gente que es apasionada del fútbol y que va con un equipo, o con el otro.

“Es una acción muy difícil y otro elemento importante que sumar es que le pega en el puro nivel de lo que dice la regla de juego, en la manga de la camisa y no constituye una infracción.

”Hasta las mismas imágenes de las reglas de juego lo ilustran de muy buena forma. La decisión tomada por el árbitro central Selvin Brown y en conjunto con el VAR y el AVAR, lo hacen de muy buena forma, sí hay mano, pero no es una mano sancionable”, destacó el exárbitro.

El criterio de Orlando Portocarrero concuerda con lo expresado por Ricardo Cerdas en Tigo Sports. Su criterio es que la acción en cuestión muestra que la posición del brazo del jugador Alajuelense al momento del contacto con el balón está en una posición natural.

Cerdas comentó que no se observa una extensión deliberada del brazo para evitar que el balón pase, o para ampliar el tamaño de su cuerpo. Además, la posición del brazo está justificada.

También consideró que lo de Ian Lawrence fue el movimiento normal al saltar, lo que respalda que no hubo intención de jugar el balón con la mano de forma antirreglamentaria.

“Por dichas razones, todas las justificaciones que hay para analizar la acción y todas las consideraciones correspondientes indican que esta mano no debe ser sancionable”, citó Ricardo Cerdas en Tigo Sports.

Sin embargo, en su acostumbrado análisis arbitral en La Teja, Henry Bejarano dijo que sí era penal para el Real Estelí.

El partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf será el miércoles 4 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

