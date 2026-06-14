¿Por qué hay tantos jugadores con zapatos rosados en el Mundial 2026?

Hay una imagen que se ha vuelto una constante cada vez que hay un partido en el Mundial 2026.

Más allá de los goles, las sorpresas y las actuaciones de las grandes estrellas, un elemento captó la atención de aficionados y espectadores: los tacos de color rosa.

La explicación no está en una moda espontánea de los jugadores, sino en las grandes marcas deportivas. Nike, Adidas, Skechers y Puma, responsables de la inmensa mayoría de los botines que se ven en el fútbol profesional, llegaron al Mundial con lanzamientos muy parecidos en cuanto a concepto visual. Aunque cada fabricante mantiene sus propias líneas de producto, todos han apostado por gamas cromáticas cercanas al fucsia, al rosa eléctrico o a los tonos magenta.

Varias marcas deportivas han lanzado zapatos en llamativos tonos rosados para el Mundial 2026, y como destacan mucho sobre el césped y en las transmisiones de televisión, se han vuelto muy populares entre los jugadores.



Nike, Adidas y Puma presentaron colecciones con colores… pic.twitter.com/Pz66GGFtYg — WI-JO-® (@wijors) June 13, 2026

Se notó sobre todo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando casi todos los jugadores lucieron botas rosa brillante.

Los expertos en diseño deportivo llevan años buscando colores que destaquen al máximo sobre el césped. El verde del campo actúa como un enorme fondo uniforme y convierte determinados colores en especialmente visibles. El rosa eléctrico genera un contraste muy superior al de otros tonos.

Hasta hace 25 años, los zapatos de fútbol eran siempre negros. Desde entonces, todos los colores han inundado los campos, en la lucha de las marcas por diferenciarse.

Antes, marcas líderes como Nike, Adidas y Puma elegían diseños sobrios en blanco y negro.

Este verano del hemisferio norte, sin embargo, sus nuevas colecciones apuestan por colores vivos y atrevidos para destacar.

Los tacos de color rosado sobresalen en el Mundial 2026. En el juego de Brasil contra Marruecos, la mayoría llevaba este color. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

En 2024, la consultora de tendencias WGSN pronosticó que el fucsia (morado) dominaría el verano de 2026.

Lo describió como “vibrante, dinámico y digital”, un tono luminoso entre el rosa y el violeta.

No hay certeza de que esta previsión haya influido directamente en los diseñadores de Nike, Adidas y Puma.

Reparou que as chuteiras rosas estão dominando a Copa do Mundo 2026?



A escolha envolve estratégia de mercado, visibilidade e até aspectos comportamentais dos atletas. Entenda⬇️ pic.twitter.com/psrDbUoiMT — GZH (@gzhdigital) June 14, 2026

Los expertos en diseño deportivo llevan años buscando colores que destaquen al máximo sobre el césped. El verde del campo actúa como un enorme fondo uniforme y convierte determinados colores en especialmente visibles. El rosa eléctrico genera un contraste muy superior al de otros tonos.

La industria del equipamiento deportivo hace tiempo que dejó de funcionar de espaldas a la moda. Los lanzamientos de los tacos se preparan con años de antelación y muchas compañías trabajan con agencias especializadas en tendencias para anticipar qué colores dominarán el mercado cuando el producto llegue a las tiendas.

Nike y Adidas llegaron al Mundial 2026 con dos formas muy distintas de entender lo mismo: que el fútbol ya no se viste solo para jugar, sino para formar parte de la cultura diaria.

Y tal como apunta el diario Sport de España, también es un color que se ve agradable en las redes sociales, donde se consume mucha parte del fútbol actual.