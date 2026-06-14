Puro Deporte

¿Por qué hay tantos jugadores con zapatos rosados en el Mundial 2026?

Es la tónica en la mayoría de los jugadores de las dieferentes selecciones, tacos en un color muy llamativo

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Por Milton Montenegro

Hay una imagen que se ha vuelto una constante cada vez que hay un partido en el Mundial 2026.








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Mundial 2026MexicoEstados Unidos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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