Polémica en el baloncesto de Estados Unidos: una dura falta desata un debate racial

Sophie Cunningham, de Indiana Fever, recibe la falta de DiJonai Carrington del Chicago Sky, en el partido de la WNBA que disparó una gran polémica.

Sophie Cunningham, la jugadora de Indiana Fever, el equipo de la WNBA, la liga femenina de baloncesto más importante del mundo, continúa en el foco de atención. Desde hace un tiempo generó controversias mediáticas y culturales en una liga que crece en audiencia en EE.UU. al expresar su rechazo a que atletas transgénero actúen en competencias femeninas.

Su declaración dividió las aguas, recibió críticas, pero también muchos apoyaron su postura. Súper competitiva, aguerrida y desafiante, tampoco pasa inadvertida en la cancha.

Y otra vez protagonizó un momento muy picante durante un partido. Fue la noche del sábado 8 de agosto, cuando DiJonai Carrington, jugadora de Chicago Sky, fue expulsada tras cometerle una “falta flagrante de tipo 2″ (contacto innecesario y excesivo) a Cunningham.

Pero esta vez no todo se quedó en la cancha: Carrington llegó al vestuario y sacudió el mundo de la WNBA al publicar en sus redes sociales las palabras “Privilegio blanco”, etiquetando a Indiana Fever. Luego, el posteo fue borrado, aunque ya para entonces había levantado el debate racial en los Estados Unidos dentro del ámbito de este deporte.

Sucedió que Cunningham, que es blanca, estaba lanzando una bandeja (o caballito) en un contraataque de Fever durante el primer cuarto cuando Carrington, que es negra, la abordó fuertemente por detrás, golpeándola en la cabeza y el cuello, derribándola al suelo justo cuando el tiro entraba.

Cunningham, que reaccionó de inmediato, se abalanzó sobre Carrington mientras una compañera la sujetaba, y afirmó que la infracción fue “absolutamente” intencional. “Claramente, creo que fue innecesario”, dijo Cunningham. “Nunca he hablado con ella y no tengo ningún problema con ella, pero supongo que tiene algunas cosas reprimidas”, añadió.

Cunningham habló de su instinto de enfrentar a su rival: “Respondí de repente. No voy a permitir que nadie me haga eso. Creo que todo el mundo lo sabe. Creo que por eso lo hizo, porque quiere llamar la atención”, apuntó Cunningham. La jugada fue revisada y calificada como falta flagrante de tipo 2 después de que el árbitro indicara que hubo preparación, impacto y seguimiento de la falta.

Cunningham también se refirió al posteo de Carrington: “Esto no tiene nada que ver con la raza. El año pasado hice lo mismo y me expulsaron. Y me lo merecía. No hay razón para siquiera usar ese argumento”.

La entrenadora de Indiana Fever, Stephanie White, tuvo una visión diferente de la jugada respecto de la intencionalidad. “Fue una falta dura”, dijo White. “No creo que DiJonai saliera intencionadamente para golpearla en el cuello como lo hizo, pero sucedió, y creo que la decisión fue correcta”.

Mientras tanto, continúa el debate sobre si la jugadora cometió otro exceso fuera de la cancha, al aludir al “privilegio blanco” para tratar de justificar su expulsión.