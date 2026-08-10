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Polémica en el baloncesto de Estados Unidos: una dura falta desata un debate racial

Una mediática jugadora recibió una falta durante un partido de la WNBA; un posterior mensaje en redes sociales encendió el debate

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Por La Nación / Argentina / GDA
Sophie Cunningham, de Indiana Fever, recibe la falta de DiJonai Carrington del Chicago Sky, en el partido de la WNBA que disparó una gran polémica.
Sophie Cunningham, de Indiana Fever, recibe la falta de DiJonai Carrington del Chicago Sky, en el partido de la WNBA que disparó una gran polémica. (MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP)







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