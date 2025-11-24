Puro Deporte

Pocos lo sabían: Cartaginés vuelve a ser campeón en el fútbol nacional

El cuadro brumoso ganó el Apertura 2025, al imponerse a San Ramón en los disparos desde el punto de penal

Por Milton Montenegro

El “Vive, vive, Cartago vive” se volvió a escuchar en medio de una celebración del Club Sport Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.








