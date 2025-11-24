Pocos lo sabían: Cartaginés vuelve a ser campeón en el fútbol nacional

El “Vive, vive, Cartago vive” se volvió a escuchar en medio de una celebración del Club Sport Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Lo que pocos conocían: Cartaginés volvió a ser campeón en el fútbol nacional.

El cuadro brumoso logró el título del Torneo de Apertura 2025 de la Segunda División Nacional Femenina al derrotar 3-1 a San Ramón FF en los lanzamientos desde el punto de penal.

En el juego de ida, en el Estadio Guillermo Vargas Roldán, el compromiso finalizó 0-0, y todo se resolvió el domingo anterior en el “Fello” Meza.

El partido terminó 1-1, se jugaron tiempos extra y, al final, los penales le dieron la victoria a las brumosas.

Las poetas abrieron el marcador al minuto 44 por medio de Katherine Céspedes y, en tiempo añadido, al 90+5, Valentina Serrano logró el empate para Cartaginés.

Valentina Serrano, Naydelin Arbustini y Ana Yancy Araya concretaron para las blanquiazules desde el manchón blanco.

Keylin Cerdas de Cartaginés, fue galardonada como la mejor jugadora de la final y Susan Camacho fue designada como la mejor guardameta, debido a sus buenas intervenciones en la tanda de penales, donde detuvo tres disparos.

Las muchachas de Cartaginés campeonas del Torneo de Apertura 2025. (Cuenta X de Somos Cartagines/Cuenta X de Somos Cartagines)

“Hemos trabajado muy fuerte para que las muchachas se sientan e identifiquen como futbolistas y cartaginesas, por lo que clasificarse a la final nos llena de mucha ilusión y felicidad. Ese fue nuestro objetivo desde el inicio del torneo, en un proceso muy largo donde muchos hemos estado involucrados. Vamos a enfrentar a un gran rival y sabemos que tiene hambre de ganar, pero nos hemos preparado mucho para este momento”, dijo John Jairo Quiñones, técnico de Cartaginés, en declaraciones brindadas al departamento de prensa de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut).

Quiñones, quien en el pasado fue jugador de los brumosos, resaltó el esfuerzo de sus jugadoras.

“A las chicas las admiro muchísimo por esforzarse día a día, por crecer como jugadoras y por cumplir con el resto de actividades como estudios y trabajos en los que todas también deben cumplir. Llegar a esta final es fruto del esfuerzo y del trabajo que todos, como club, hemos dado”, comentó Quiñones.

Cartaginés está sembrado para la gran final y disputar el ascenso a Primera División. El formato define dos torneos Apertura y Clausura, si las brumosas ganan el Clausura, automáticamente ascienden, si es otro equipo el ganador, se jugará una gran final.