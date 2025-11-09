Periodistas deportivos están de luto

El periodista Miguel Calderón anunció la muerte de su padre, el sábado por la noche.

La prensa deportiva de Costa Rica amaneció de luto este domingo 9 de noviembre, tras conocerse la muerte de los familiares de muy queridos colegas.

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón Suárez, comentó este sábado por la noche, en sus redes sociales, el fallecimiento de su padre, Miguel Calderón Alfaro, en su natal Pérez Zeledón.

Miguel Calderón, quien además laboró en los periódicos Al Día y La Nación, se ha desempeñado en los últimos años como presentador de noticias y reportero en Canal 7.

Los funerales de Miguel Calderón Alfaro se realizaron a partir de las 2 p. m. en el Campo Santo Vida Eterna de Pérez Zeledón.

Por su parte, otra triste noticia enlutó al periodismo deportivo, al conocerse la muerte de la señora Mabel Pizarro Escalante, madre del periodista Steveen Mora Pizarro.

Steveen es el director del medio digital especializado en ciclismo CrCiclismo.com, y pionero en las transmisiones de este deporte a nivel internacional.

Aunque inició su carrera en las coberturas deportivas de Radio Monumental, también formó parte de Radio Columbia. Actualmente, es presentador del programa CrCiclismo en canal TD+, donde transmite eventos como la Vuelta a San Carlos y la Vuelta a Costa Rica.