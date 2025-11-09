Puro Deporte

Periodistas deportivos están de luto

Los familiares de dos queridos periodistas fallecieron

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Miguel Calderón Teletica Deportes
El periodista Miguel Calderón anunció la muerte de su padre, el sábado por la noche. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Calderón Canal 7Steveen MoraCrciclismo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.