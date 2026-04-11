Periodista Fabián Borbón vivió mucha angustia en los últimos días: esto pasó

El periodista deportivo y exfigura de Teletica Deportes, Fabián Borbón, reveló en su cuenta de Instagram que los últimos días no fueron fáciles, debido a una difícil situación familiar.

Con el corazón en la mano, el comunicador compartió que la vida de su madre estuvo en serio peligro debido a complicaciones médicas.

Aunque Fabián Borbón, actual jefe de prensa de Sporting, no brindó detalles sobre lo que tenía su mamá, eso era lo de menos.

Su mensaje más bien se enfocó en no escatimar elogios para esos ángeles que estuvieron ahí, guiando la recuperación de su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista dedicó unas palabras cargadas de gratitud hacia quienes hicieron posible el milagro.

“Quiero agradecer profundamente a doctores y enfermeros del Hospital de Heredia por salvarle la vida a mi madre y cuidarla todos estos días. ¡Qué Dios los bendiga! Son ángeles en la tierra”, escribió Fabián Borbón en una historia en su cuenta de Instagram.