Puro Deporte

Periodista Fabián Borbón vivió mucha angustia en los últimos días: esto pasó

El propio Fabián Borbón dio a conocer una situación complicada que lo llevó a reflexionar y agradecer

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Por Fanny Tayver Marín
Fabián Borbón
El periodista Fabián Borbón contó algo que pocas personas sabían. (Instagram/Instagram)







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Fabián BorbónHospital de Heredia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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