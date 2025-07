Pérez Zeledón vs. Saprissa: Los morados quieren destrozar los pronósticos de la temporada

Al Deportivo Saprissa no lo dan como favorito para ganar el Torneo de Apertura 2025, al menos así lo consideran muchos periodistas deportivos, quienes ven a los morados en un tercer o cuarto lugar. El resultado de lo que auguran muchos de los comunicadores se reflejó en el sondeo que realizaron varios medios y, contrario a otras campañas, los morados no son el candidato de todos. Saprissa salta a la cancha y, desde el arranque, debe demostrar que se equivocan quienes no lo ven como candidato al cetro. Además, el torneo es corto: menos equipos, menos fechas y no se pueden dejar puntos desde el inicio.

Saprissa con metas claras Copiado!

Los tibaseños debutan en una cancha donde hace casi dos meses y medio ganaron por goleada 3-0. Los dirigidos por Paulo Wanchope estaban obligados a imponerse y hasta golear para aspirar a clasificar a semifinales, lo que al final lograron, tras dos goles de Marvin Loría y uno de Orlando Sinclair. “Pasó lo mismo cuando ganamos cuatro torneos, quizá no éramos favoritos. Tuvimos dos muy buenos, dos que no nos fue muy bien y en el último entramos por la orillita. Está bien que no nos vean favoritos, nosotros tenemos un objetivo claro y apuntamos a estar arriba, queremos ganar y al final no puede ser la excepción. Debemos hacer las cosas bien en el día a día”, aseguró Fidel Escobar.

La hora del juego Copiado!

El partido contra Pérez Zeledón es a las 6:30 p.m. y se puede ver por la señal de FUTV. Está claro, es otro juego, Pérez es distinto, pero la obligación para Saprissa es la misma: ganar y solo ganar. Los morados no pueden, ni quieren, vivir otro torneo como el pasado, donde clasificaron, como decían los abuelos, “dejando los pelos en el alambre”. “A nivel grupal estamos conscientes de que no nos gustó cerrar el torneo como lo hicimos. La clasificación fue sufridísima, eso no nos gustó para nada, y nosotros, como Saprissa, tenemos que luchar por los primeros lugares”, expresó David Guzmán.

Saprissa cambió Copiado!

Saprissa arranca el certamen con varios cambios. Ya no están: Gino Vivi, el panameño Eduardo Anderson, el español Sabin Merino (de ingrato recuerdo), Yoserth Hernández y Douglas Sequeira, cedidos a Sporting, y Fabricio Alemán, quien puede ser rival esta noche, a préstamo con Pérez Zeledón. Las caras nuevas son los delanteros panameños Gustavo Herrera y Newton Williams, así como el extremo Mauricio Villalobos. También regresaron los defensas Pablo Arboine y Gerald Taylor, así como Jorkaeff Azofeifa.

Hace casi dos meses y medio, el Deportivo Saprissa visitó a Pérez Zeledón y lo goleó 0-3. Marvin Loría anotó dos goles y el otro tanto lo marcó Orlando Sinclair. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Otro Pérez Zeledón Copiado!

Con la llegada de Luis Alberto Orozco al banquillo de Pérez Zeledón, un nuevo técnico mexicano volverá a comandar a los sureños. El anterior fue Rafael Bautista Arenas, entre 2009 y 2010. Las nuevas caras de los generaleños son: Fabricio Alemán, Anthony López, José Guillermo Mora Campos, Royner Rojas, Kendall Rojas, Gustavo Méndez, Luis Alberto López, Adam Clímaco, Eduardo Pastrana, Jorman Aguilar y Fabián “Pato” Chaves.

Segunda vez Copiado!

La UNAFUT informó que el juego de este sábado será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos clubes en una jornada inaugural disputada en el Valle del General. La única ocasión previa fue en el Apertura 2022, cuando Pérez Zeledón se impuso 2-0, con goles de Axel Amador y Luis Stewart Pérez.

Los uniformes Copiado!

Pérez Zeledón saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias azules. El arquero lucirá camiseta verde con detalles en blanco, pantaloneta y medias verdes. Saprissa usará camiseta, pantaloneta y medias cremas, con bordes y logos morados. El guardameta vestirá camiseta, pantaloneta y medias naranjas, con bordes y logos morados y blancos.

El árbitro Copiado!

El árbitro del compromiso será Pablo Camacho, quien estará asistido por Juan Carlos Mora y Osvaldo Luna. El secretario arbitral será Carlos Salazar. El árbitro VAR será Keylor Herrera y el AVAR será Cristopher Ramírez.

Pablo Camacho será el árbitro del juego de esta noche entre Pérez Zeledón y el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

