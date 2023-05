Pelicans Puntarenas FC apostó a un ‘Pinto lover’ para conquistar su primer cetro en el basket tico

Las consecuencias de una celebración a lo grande, en medio de los Carnavales en Puntarenas, aún hacen mella en la voz del técnico Rodolfo Fonseca, quien guió al equipo Pelicans Puntarenas FC a su primer título en la Liga Superior del Baloncesto.

Luego de derrotar este sábado a Escazú Escoba por 65-64 en el Gimnasio Municipal de Puntarenas y dejar la serie 2-0, los porteños festejaron con una naciente franquicia que apenas cumple su primera temporada en el máximo circuito del basket tico.

El experimentado entrenador de 61 años confesó que después de dirigir en Panamá, Colombia y Nicaragua entre 2021 y 2022, su deseo era tomarse un año sabático y pensar un poco en su futuro, hasta que llegó la oferta y el proyecto de los Pelicans.

La celebración de los Pelicans en la Perla del Pacífico se puede comparar con el festejo del ascenso a la Primera División del Puntarenas FC, en mayo del 2022, que se vivió en todos los rincones del cantón central y por unas horas hizo olvidar los problemas sociales que la envuelve.

“No sé qué me sedujo, la verdad. Había rechazado ofertas internacionales. Tenía pensado no dirigir este año, pero desde que escuché el proyecto y analicé algunas situaciones dije que sí. No encuentro una respuesta, pero bueno, al final nos fue bien y logramos el campeonato, el cual celebramos con todos los porteños en una gran fiesta”, comentó Fonseca.

El primer objetivo del estratega fue armar a un equipo con identidad porteña, empezando con los hermanos Jorge, Daniel y David Sheeden y una serie de jóvenes que tenían el deseo de formar un conjunto disciplinado y con el objetivo de tener protagonismo.

Pero los Sheeden no estaban solos. Igualmente valioso fue el rol de Mario González, Daniel Rodríguez, Carlos Pereira, Kendall Chavarría, José González, Gabriel Andrade, David Rodríguez, Jeikel Beckford y Justin Pierce (estadounidense).

“Este es un equipo que tiene un promedio de 21 años. En lo personal me gustan los retos y la clave del éxito es la disciplina. Mi filosofía se basa en la disciplina. Soy un ‘Pinto lover’, al estilo del técnico Jorge Luis Pinto, donde la disciplina no se negocia. Un equipo no puede depender solo de la parte emocional, debe basarse en el trabajo, la obediencia y la entrega”, declaró Fonseca.

Imprimir su sello en el grupo no fue fácil para el estratega, quien por más de nueve años trabajó a la par de la estrella de la NBA, Michael Jordan y aseguró que fue duro, pero hoy los resultados están a la vista.

“Sé que los jugadores vivieron un infierno, pero en el deporte siempre debe imperar la disciplina, que no se negocia. Fue duro, tuve que imponer mi criterio y hasta quitar jugadores. Los que quedaron me soportaron y este sábado fuimos campeones y celebramos con la provincia y nuestra afición, a la cual le agradezco su apoyo incondicional”, manifestó Fonseca.

Esperanza a la Juventud Copiado!

Más allá del título de baloncesto, Rodolfo Fonseca, quien tenía 20 años de no dirigir en nuestro país, aseguró que lo más importante es darle esperanza a los jóvenes de la provincia, por medio del deporte. Demostrarles que no solo pueden ser buenos para el fútbol, sino que pueden ser parte de un proyecto deportivo que los puede sacar de los problemas sociales y brindarles una oportunidad.

“Este es un país agredido que se ha empobrecido, donde se han robado la plata. Pero por medio del deporte se puede tener esperanza. Los jóvenes pueden dedicarse a los deportes, sobrevivir y tener oportunidades. Más que un campeonato de baloncesto, es la oportunidad de salir de las drogas, de los problemas y la delincuencia. En Puntarenas hay talentos en todos los deportes”, dijo Fonseca.

“Creo que con el título de los Pelicans le dimos a Puntarenas cosas que no pueden comprarse con dinero. A esos jóvenes les dimos esperanza, motivación. Queremos que más chicos jueguen baloncesto, jueguen fútbol y que se alejen de los malos pasos. Con este título demostramos que en la provincia se pueden lograr grandes cosas si todos nos unimos”, añadió.

El entrenador, quien ha dirigido en Italia y Angola, aseguró que la dirigencia porteña comandada por los hermanos Raymond y Felipe Medina tiene un proyecto muy interesante que busca el alto rendimiento, tan necesario en el deporte costarricense.

“Es correcto reconocer el esfuerzo de la dirigencia, lo que están haciendo en una provincia tan golpeada por el narcotráfico y la delincuencia. Estos proyectos dan esperanza y es importante que continúen. En mi caso vamos a celebrar y ver qué pasa. Como explique, me iba a tomar un año sabático y terminamos dirigiendo y alcanzando el campeonato”.