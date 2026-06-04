Pelé queda tercero en ranking histórico de The New York Times y este fue el factor que marcó la diferencia

Pelé apareció detrás de Lionel Messi y Diego Maradona en una clasificación histórica que valoró su legado deportivo y cultural.

Pelé, el mayor ídolo del fútbol brasileño, ocupó el tercer lugar en la lista de los 100 mejores futbolistas de la historia elaborada por The Athletic, el sitio especializado en deportes de The New York Times.

El primer puesto fue para Lionel Messi. El segundo lugar quedó en manos de Diego Maradona. El Top 5 lo completaron Johan Cruyff en la cuarta posición y Cristiano Ronaldo en la quinta.

La publicación destacó que la trayectoria de Pelé trasciende los logros deportivos. Según el análisis, existe un aspecto de su carrera que suele perder relevancia cuando se compara con figuras de otras épocas.

El papel de Pelé como embajador mundial del fútbol

The Athletic describió a Pelé como un embajador del fútbol. La publicación consideró que el brasileño tuvo un papel determinante en la expansión global del deporte y en la difusión del estilo de juego de Brasil durante las décadas de 1950, 1960 y 1970.

El medio señaló que las grandes estrellas actuales poseen una proyección internacional casi automática. Sin embargo, resaltó que la situación de Pelé fue distinta.

A pesar de recibir propuestas del exterior, el exdelantero permaneció durante 18 años en el Santos FC, un club que la publicación calificó como relativamente provincial para los estándares internacionales de la época.

Según el reportaje, los Mundiales le dieron notoriedad internacional. No obstante, sostuvo que las giras internacionales del Santos tuvieron un papel clave para consolidar su popularidad en distintos países.

Pelé jugó en 74 países durante su carrera

La publicación indicó que Pelé disputó encuentros en 74 países a lo largo de su carrera profesional.

La mayoría de esos compromisos ocurrió durante las giras internacionales del Santos FC. Muchos de ellos correspondieron a partidos amistosos.

De acuerdo con el análisis, esas presentaciones acercaron el fútbol de élite y la imagen de Brasil a personas que tenían escaso contacto con las grandes figuras del deporte.

La figura de Pelé y la autoestima de Brasil

The Athletic también resaltó el valor simbólico de Pelé en la superación del llamado “complejo de perro callejero”, una expresión creada por el escritor Nelson Rodrigues para describir un sentimiento de inferioridad que afectó a sectores de la sociedad brasileña entre las décadas de 1940 y 1950.

El reportaje recordó que Brasil organizó la Copa del Mundo de 1950 con la expectativa de demostrar su fortaleza ante los visitantes europeos.

Sin embargo, la selección brasileña perdió la final frente a Uruguay. Un empate era suficiente para conquistar el título.

El Mundial de 1958 cambió la historia

La publicación identificó el Mundial de Suecia 1958 como el momento que transformó la imagen internacional de Brasil y proyectó a Pelé ante el mundo.

El atacante llegó al torneo con apenas 17 años. Según el reportaje, su convocatoria ocurrió de manera inesperada.

Una lesión en la rodilla le impidió participar en los dos primeros partidos de Brasil. Su debut llegó frente a la Unión Soviética.

En ese encuentro aportó la asistencia para un gol decisivo de Vavá.

Posteriormente marcó el único tanto de Brasil en los cuartos de final contra Gales.

Luego anotó tres goles frente a Francia en semifinales.

En la final contra Suecia sumó dos tantos en la victoria por 5 a 2 que aseguró el primer campeonato mundial para la selección brasileña.

Un legado que va más allá de los títulos

Además de los tres títulos mundiales obtenidos con Brasil, The Athletic destacó la capacidad de Pelé para conectar con aficionados de distintas generaciones y regiones del planeta.

La publicación consideró que su influencia cultural y su alcance internacional forman parte esencial de un legado que continúa vigente décadas después de su retiro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.