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Pelé queda tercero en ranking histórico de The New York Times y este fue el factor que marcó la diferencia

El medio estadounidense resaltó la influencia global de Pelé y su aporte a la expansión internacional del fútbol brasileño

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pelé apareció detrás de Lionel Messi y Diego Maradona en una clasificación histórica que valoró su legado deportivo y cultural.







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O Globo

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