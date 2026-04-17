Pedro Navarro pagó el viaje del representante de Costa Rica a Panamericano en Surinam

Pedro Navarro, exárbitro y actual analista arbitral, le tendió la mano a Juan Carlos Torres Zúñiga, representante de nuestro país en torneo Panamericano que se jugará desde este viernes y hasta el 27 de este mes en Surinam.

Torres le manifestó a La Nación que solo el viaje tenía un costo de $1.000, y Pedro Navarro, quien es su sobrino, le ayudó con eso.

“Nosotros no tenemos fogueos y nos cuesta asistir a torneos en otros países. Para este panamericano, Pedro Navarro me compró los boletos, me ayudó con eso y, gracias a él, estoy en este torneo”, dijo Juan Carlos, representante de Costa Rica en el Panamericano del Juego de Damas (conocido como tablero).

Juan Carlos Torres Zúñiga es el representante de Costa Rica en el panamericano de juego de damas (tablero). (Facebook Federacion Costarricense de Juego de Damas/Facebook Federacion Costarricense de Juego de Damas)

Para Juan Carlos Torres, quien empezó en este deporte en 1990, este será su tercer panamericano: estuvo en Curazao 2011 y en Costa Rica 2024, evento que se realizó en el Estadio Nacional.

Ahora, en Surinam, Juan Carlos se medirá a los mejores de América. Los cuatro primeros lugares clasificarán al mundial de esta disciplina, que se jugará el próximo año en Países Bajos.

“Mi esperanza es competir, pero uno tiene poco fogueo. Al certamen vienen jugadores muy fuertes, como el representante de Brasil, quien es el campeón panamericano; los de Haití son muy buenos y el representante de Surinam ha sido varias veces campeón. Quien tenga mejor puntaje se corona campeón y los cuatro primeros van al mundial”, destacó Juan Carlos Torres Zúñiga.

Torres Zúñiga, quien es nativo de El Guarco, pero vive en Agua Caliente de Cartago, lamentó que el juego de damas no tenga más exponentes en el país.

“Este es un deporte de mucha mente. En Costa Rica tenemos la desventaja de que solo se hace un torneo al mes. El domingo pasado se jugó en Heredia y yo lo gané. Es un deporte de práctica diaria: entre más lo juegue, mejor se vuelve, y eso lo tienen los dominicanos y brasileños, por ejemplo, que practican demasiado.

Juan Carlos Torres Zúniga, junto a Allan Igor Moreno (camisa verde), actual campeón panamericano de juego de damas. (Cortesia Juan Carlos Torres/Cortesia Juan Carlos Torres)

“En Costa Rica están desapareciendo los jugadores de este deporte, ya sea por edad o porque no compiten, y la juventud no quiere meterse a jugar. Desgraciadamente, el teléfono y las redes sociales han matado todo eso”, resaltó Juan Carlos Torres.

¿Qué es el juego de damas? Juan Carlos explicó que años atrás se jugaba en las pulperías, con tableros pequeños; ahora, de manera profesional, es distinto.

“Después se implementó este tablero, que es con el que se juega a nivel mundial y profesional. Es un tablero de 20 fichas para cada lado, consta de 100 cuadros y tiene la modalidad de comer la ficha del rival hacia atrás y hacia adelante, solo para comer; la ficha solo debe jugarse hacia adelante”, dijo Juan Carlos.

En el mundo, las principales potencias en el juego de damas son Rusia y Países Bajos.