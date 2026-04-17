Puro Deporte

Pedro Navarro pagó el viaje del representante de Costa Rica a Panamericano en Surinam

Pagó $1.000 para que Juan Carlos Torres Zúñiga busque el objetivo de clasificar al mundial

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Por Milton Montenegro

Pedro Navarro, exárbitro y actual analista arbitral, le tendió la mano a Juan Carlos Torres Zúñiga, representante de nuestro país en torneo Panamericano que se jugará desde este viernes y hasta el 27 de este mes en Surinam.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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