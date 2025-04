Paulo Wanchope resalta el talento de la joya de Saprissa y revela cuándo le podría dar oportunidad

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, no tuvo reparos en analizar el juego de la joya del club; es más, aseguró que se lo piden mucho.

El timonel se refirió al joven Akheem Wilson, a quien le sigue la pista y lo ha visto en fogueos de la escuadra juvenil contra el primer equipo.

Akheem Wilson es extremo, tiene 18 años y es una de las figuras del equipo Sub-21 de los morados. Paulo César reveló si cuenta con él y cuándo le dará oportunidad.

“Él es un muy buen prospecto, buen jugador. Me lo piden mucho, siempre me dicen cuándo lo voy a alinear. Me parece que hay una corriente en cuanto a Akheem Wilson. Por ahí seguro alguien lo vio, le vio condiciones, lo nombró, y ahora es como que es el jugador casi de moda, porque todos me preguntan por él”, dijo Paulo César.

El entrenador morado añadió que lo ha visto bien, incluso lo conocía desde antes de llegar a Saprissa.

“Es un buen talento, pero hay que entender el contexto en que estamos. Probablemente, si yo tuviera al equipo en primer lugar, holgado en puntos, siete puntos arriba de todo el mundo, es posible que le diera más oportunidad a los jóvenes”, aseguró Paulo, quien, pese a que se refirió en buenos términos sobre Akheem, cree que en este instante del torneo no lo hará debutar en Primera.

“En la situación en que estamos, no estoy para exponer a los muchachos, porque no es responsabilidad de ellos sacar la tarea. La responsabilidad es de quienes tienen más tiempo de jugar al fútbol, de quienes tienen más experiencia. Eventualmente, futbolistas como Kenay Myrie, que ya ha jugado, pasó esa etapa de transición y es una realidad, o Albert Barahona, Dax Palmer, quien ya tuvo su debut y va poco a poco. Pero yo no le puedo dar esa responsabilidad a los nuevos muchachos, jamás. Pero Akheem va bien”, destacó Paulo César Wanchope.

Akheem Wilson, es el joven talento del Deportivo Saprissa, que la mayoría de aficionados, quiere ver en el primer equipo. (Facebook Memes del Futbol/Facebook Memes del Futbol)

Paulo comentó que, en este instante, el joven, quien es oriundo de Limón y tiene seis años de estar en Saprissa, presenta un golpe y tiene como dos semanas de no entrenar.

“Estamos a lo que estamos, que es sacar esto adelante, y tengo que tener un sentido de responsabilidad y no darle esa carga a un joven”, opinó Paulo Wanchope.

En otras ocasiones, Wanchope se pronunció acerca de incluir a los jóvenes.

“Uno entiende a la gente, los comentarios de por qué no ponen a los jóvenes. Y si uno los pone, van a decir ‘cómo los pone en este momento’. Podría ser contraproducente”, dijo Paulo, quien no solo ha visto a Wilson, también a otros como Brandon Matarrita o Julián Ugalde, goleador en las divisiones menores.

