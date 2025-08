Paulo Wanchope: ‘Fuimos superiores y no hay mucho que decir’

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, terminó contento con la victoria, pero reconoció que esperaba más de dos goles en el triunfo de su equipo.

Saprissa ganó 2-0, pero pudo tener un marcador mayor, sobre todo en el primer tiempo.

“Ellos (San Carlos) dieron la pelea, pero fuimos superiores. Hay ocasiones donde uno sale de un partido y acepta lo que hace el rival, y ellos pusieron resistencia, pero fuimos superiores y no hay mucho que decir. Hicimos dos goles y no nos hicieron ninguno y vamos sumando, sabiendo que podemos dar más y tenemos que mejorar”, dijo Paulo César.

- ¿Qué piensa de este rendimiento con un 100 % y cuánto le inquieta las opciones que no concretaron?

- Gracias a Dios hemos iniciado bien y fuerte, y desde que empezamos la pretemporada, los muchachos mostraron un compromiso grande por trabajar y crecer. Entendemos que hay mucho espacio de mejora y eso es importante. Uno es autocrítico y sabe que se debe mejorar. ¿Preocuparme porque no concreten? No. Peor sería que no se dieran las ocasiones. Creamos las opciones que la institución, a través de la historia, pide para este equipo: que sea ofensivo, con y sin pelota.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, está complacido con el trabajo de su equipo. (Mayela López/Mayela López)

- ¿Qué le pareció el trabajo de Mauricio Villalobos y el de Gustavo Herrera?

- Creo que el complemento fue muy bueno. Jefferson Brenes, Marvin Loría y Mauricio Villalobos hicieron que se viera un buen rendimiento en el medio campo. Son volantes con buen pie, y Mauricio posee esa característica que le permite jugar por dentro y por fuera. Estoy claro de que esa es la posición de él, donde jugó, pero puede jugar por fuera. Gustavo, creo que tal vez un poco ansioso. Quiere hacer las cosas bien, y las hace bien. Conforme pasen los partidos y entrenamientos se va a sentir mejor en el grupo, y lo importante es que siga luchando, que se le va a dar el gol.

- ¿Cuáles son los detalles futbolísticos que ustedes aplican para lograr tres partidos con victoria?

- Siempre uno quiere un equipo corto, que presione bien, y que haya buena coordinación. Hemos insistido en eso. Que nuestros centrales tengan una mejor lectura en cuanto al lanzamiento a nuestras espaldas, porque vamos a ser agresivos y el equipo debe estar muy corto. Loría es un excelente jugador, ustedes lo conocen. Tuvo la posibilidad de jugar más centralizado, más de “10”, y lo hizo muy bien. Lo importante es tener una planilla para entrenar todos los torneos.

