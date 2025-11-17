Patadas, golpes y hasta la policía intervino en tremenda gresca en partido de fútbol

Puñetazos, patadas, personas cayendo al césped, la intervención de la policía y un gran tumulto se vivió en un partido de fútbol.

Al terminar el compromiso, se desató una batalla campal dentro del campo de juego.

Deportivo Madryn venció 1-0 a Morón y se metió en la final de la Primera Nacional (segunda en Argentina) por el segundo ascenso a Primera División. Pero la clasificación quedó opacada por un cierre escandaloso: al término del partido se desató una feroz pelea que involucró a jugadores, cuerpos técnicos y allegados, y obligó a la intervención inmediata de la Policía en pleno campo de juego.

La tensión venía en aumento desde el segundo tiempo, cuando Joaquín Livera fue expulsado en Morón por un codazo, informaron los medios argentinos.

“Al sonar el pitazo final, el clima explotó: hubo corridas, trompadas, patadas e insultos mientras la Policía intentaba contener el caos.

En la entrada al túnel, varios jugadores de Morón quedaron cara a cara con los efectivos y fueron rociados con gas pimienta. Algunos terminaron en el piso, descompuestos y asistidos por los médicos en medio de un escenario de total descontrol”, destacó TN de Argentina.