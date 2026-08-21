Paratleta costarricense cumple uno de sus grandes sueños fuera de la piscina

Camila Haase fue la primera mujer en representar a Costa Rica en unos Juegos Paralímpicos. Esta semana se graduó como arquitecta.

La nadadora Camila Haase, primera mujer en clasificarse a unos Juegos Paralímpicos por Costa Rica, logró esta semana uno de sus grandes sueños, más allá del deporte.

Camila, quien además de competir en natación es una de las líderes del continente americano como vicepresidenta de la Comisión de Atletas de América, pudo cumplir uno de sus anhelos profesionales al combinar el deporte con los estudios.

Haase logró concluir sus estudios de arquitectura en la Universidad LCI Veritas y culminó con una tesis que consistió en un proyecto para la construcción de un Centro Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad.

“Estoy muy feliz por obtener mi título de arquitecta. Es un logro enorme que corona años de esfuerzo, desvelos y mucha creatividad. Ha sido un camino de mucho esfuerzo, disciplina y dedicación”, indicó Haase, en un comunicado del periodista Olman Mora, del Comité Paralímpico Nacional.

Camila comenzó a practicar natación desde muy pequeña y demostró ser muy competitiva. Antes de su nacimiento, el cordón umbilical de su madre se enredó alrededor de su brazo izquierdo, lo que provocó que se cortara la circulación sanguínea. Esto resultó en la amputación de su brazo por debajo del codo, 13 días después de su nacimiento.

La joven nadadora compitió con solo 16 años en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, donde alcanzó la final de los 100 metros pecho y concluyó en la octava posición.

En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, consolidó su regularidad internacional al competir en las pruebas de dorso, pecho y combinado. Posteriormente, en las justas de París 2024, selló su tercera participación paralímpica y ocupó el puesto 15 a nivel mundial en los 200 metros combinados.

Por su parte, Patricia Quirós, madre de Camila, indicó estar muy contenta por su hija y destacó el empeño de combinar la práctica deportiva con los estudios, una meta que, considera, debería tener todo joven que practica deporte.

“Llevar una carrera deportiva de alto nivel a la par de una carrera tan demandante como arquitectura ha sido un gran reto para Camila. Estamos muy orgullosos de los logros de Cami, ahora también en el ámbito académico”, declaró la orgullosa mamá.