Puro Deporte

Paratleta costarricense cumple uno de sus grandes sueños fuera de la piscina

Después de competir en tres Juegos Paralímpicos, la nadadora Camila Haase dio un paso muy importante en su vida

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Por Juan Diego Villarreal
Camila Haase Nadadora Paralímpica Concluyó sus estudios de arquitectura Tres Juegos Olímpicos 20 de agosto del 2026 Cortesía: Olman Mora
Camila Haase fue la primera mujer en representar a Costa Rica en unos Juegos Paralímpicos. Esta semana se graduó como arquitecta. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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