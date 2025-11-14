Países Bajos y Croacia dicen presente en la fiesta del Mundial 2026

La Selección de Países Bajos consiguió lo que tiene en vilo a Costa Rica. Aunque no es oficial, pero sí virtual, la escuadra europea, puede festejar el pase al Mundial de Norteamérica 2026.

Países Bajos empató contra Polonia (1-1) este viernes en Varsovia y prácticamente aseguró su participación en la Copa del Mundo.

Con tres puntos de ventaja y una diferencia de goles ampliamente favorable (+13) respecto a su rival del día, los hombres de Ronald Koeman podrán permitirse perder en proporciones razonables el lunes en Ámsterdam contra Lituania, un equipo al que los de Países Bajos vencieron (3-2) en Vilna en setiembre.

Polonia debería ganar; Países Bajos perder en casa, y, además, los polacos le deberían ganar ese +13 a favor de los holandeses. O sea, los de Koeman están virtualmente dentro del Mundial.

Memphis Depay anotó el gol que allanó el camino de Países Bajos al Mundial 2026. (JOHN THYS/AFP)

El encuentro de este viernes frente a Polonia, estuvo marcado por los goles de Kaminski en la primera parte tras una asistencia de Lewandowski (que jugó hasta el minuto 90), y el de Memphis Depay en el 55′. Es el tanto número 55 del máximo artillero en la historia del fútbol nerlandés.

En otro compromiso, Croacia, comandada por Luka Modric, clasificó para el Mundial 2026 tras su victoria sobre Islas Feroe (3-1), este viernes en Rijeka, y se convirtió en el tercer equipo europeo en asegurarse un boleto para la gran competición que se disputará en Norteamérica.

Los croatas, primeros del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa, ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las eliminatorias europeas, el lunes.

Luka Modric y Croacia se unieron a los clasificados al Mundial. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Croacia participará en su sétima fase final de un Mundial, incluyendo una final perdida contra Francia en 2018 y el tercer puesto en la pasada edición, Qatar 2022.

Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos antes de la última jornada.

La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, también otorga una plaza de repesca a la República Checa (13 puntos), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16′).

Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23′) antes de que Petar Musa (57′) y Nikola Vlasic (70′), quien había entrado en lugar de Luka Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo. Fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona del mundo) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona).

Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial.

Europa contará en la Copa del 2026 con 16 países, un tercio del total. Además de los 12 ganadores de grupo, que tienen boleto directo a la gran fiesta, habrá cuatro cupos adicionales que se definirán mediante un repechaje interno el año próximo.

Otras selecciones del Viejo Continente están a punto de visar el pasaporte, como España, que este sábado podría asegurar su pasaje.