Puro Deporte

Países Bajos y Croacia dicen presente en la fiesta del Mundial 2026

Luka Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La Selección de Países Bajos consiguió lo que tiene en vilo a Costa Rica. Aunque no es oficial, pero sí virtual, la escuadra europea, puede festejar el pase al Mundial de Norteamérica 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Países BajosPoloniaMundial 2026Robert LewandoskiLuka Modric
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.