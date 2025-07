Pacquiao vuelve del retiro a los 46 años para enfrentar a Mario Barrios por el título welter del CMB

Manny Pacquiao está de regreso. A sus 46 años, el filipino pone fin a un retiro de casi cuatro años para volver al cuadrilátero y retar al estadounidense Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado 19 de julio a partir de las 3:30 p. m. (hora Costa Rica)en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La pelea será transmitida por Disney+ o en ESPN.

El regreso de Pacquiao no es cualquier noticia. El legendario campeón único en conquistar títulos mundiales en ocho divisiones distintas no subía al ring desde agosto de 2021, cuando perdió por decisión unánime ante Yordenis Ugás. Su récord profesional es de 62 victorias, 8 derrotas y 2 empates, con 39 nocauts.

Pero este combate tiene un ingrediente extra: el pasado 8 de junio, Pacquiao fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, convirtiéndose en uno de los pocos en la historia en volver a pelear tras ese honor. De hecho, si derrota a Barrios, se convertirá en el primer peleador masculino en ganar un título mundial como miembro activo del Salón de la Fama.

El boxeador filipino Manny "Pacman" Pacquiao (izq.) entrena con uno de sus entrenadores durante un entrenamiento de prensa en el Wild Card Boxing Club de Los Ángeles (ROBYN BECK/AFP)

“Siempre sorprendo a los aficionados. No me lo tomo a la ligera. Me estoy esforzando al máximo preparándome para esta pelea”, aseguró Pacquiao durante la conferencia de prensa previa en Las Vegas. La motivación es clara: seguir haciendo historia.

Del otro lado del ring estará Mario “El Azteca” Barrios (29-2-1, 18 KOs), campeón vigente del CMB en peso welter. Barrios, de 29 años, llega con impulso luego de superar por decisión a Abel Ramos y de ganar el título interino ante Ugás en 2023. Se convirtió en campeón absoluto cuando Terence Crawford fue designado como “campeón en receso” en junio de este año. Sus únicas derrotas han sido ante Gervonta Davis y Keith Thurman.

La pelea principal esta pactada a las 7:00 PM y estará acompañada de una cartelera de alto nivel, incluyendo la revancha entre Sebastian Fundora y Tim Tszyu, por los títulos superwelter CMB y OMB. También se presentan Isaac Cruz, Brandon Figueroa, Gary Russell Jr. y Mark Magsayo, entre otros.

• Isaac Cruz vs. TBD, 12 rounds, superligero

• Brandon Figueroa vs. Joet González, 12 rounds, pluma

• Gary Russell Jr. vs. Hugo Castañeda, 10 rounds, ligero

• David Picasso vs. Kyonosuke Kamed, 10 rounds, supergallo

• Mark Magsayo vs. Jorge Mata Cuellar, 10 rounds, superpluma

¿Y cuánto dinero mueve esta pelea?

Aunque las cifras oficiales no han sido reveladas, medios estadounidenses estiman que Pacquiao podría embolsarse entre $10 y $15 millones de dólares , considerando el pago por evento y acuerdos de patrocinio. Barrios, por su parte, estaría ganando alrededor de $2 millones, su mayor bolsa hasta la fecha. Esta cifra podría subir dependiendo del éxito en ventas del PPV.

El regreso de Manny Pacquiao no solo es un evento deportivo, sino también un espectáculo de alto impacto comercial. A sus 46 años, el “Pacman” vuelve al ring con la ambición intacta, dispuesto a desafiar el tiempo y la lógica… una vez más.