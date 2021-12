Yokasta Valle tiene razones de peso para exponer nuevamente su título mundial

La pelea número 25 en la carrera profesional de la boxeadora Yokasta Valle tendrá cuatro ingredientes que le darán un sabor diferente a la velada, que se disputará este sábado 18 de diciembre, a partir de las 6 p. m., en el gimnasio BN Arena de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde de Hatillo.

‘Yoka’ subirá al cuadrilátero para defender por tercera ocasión su título Mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FBI), al enfrentarse a la mexicana Elizabeth ‘La Veneno’ López,

Además pondrá en juego un invicto de nueve peleas ganadas en forma consecutiva. El último revés de la pugilista josefina fue el 16 de junio del 2018, cuando perdió por decisión frente a la alemana Tina Ruppreht, en Berlín, Alemania.

Desde entonces, Valle completó nueve victorias consecutivas, incluyendo el título mundial frente a la española Johana Pastrana, en Marbella, España, en 2019, y defendió con éxito su cinturón frente a la filipina Carleans Rivas y la japonesa Sana Hazuki.

Pesaje Yokasta Valle Yokasta Valle y la mexicana Elizabeth "Veneno" López, cumplieron este viernes con éxito la ceremonia del pesaje oficial. (JOHN DURAN)

Yokasta tiene un récord de 22 triunfos y dos derrotas, mientras López, de 30 años, acumula 10 victorias, tres derrotas y cuatro empates.

“Estoy súper motivada. Feliz por esta tercera defensa. Sin duda pasa demasiado rápido el tiempo, es increíble. De verdad estoy más motivada que cuando gané mi título mundial, porque me costó mucho ganármelo. Por eso he entrenado más fuerte para darlo todo por Costa Rica”, aseguró Valle.

Cambio en su esquina

El combate también tiene como novedad, que Valle tendrá en su esquina al venezolano Luis Escorche, quien estará en lugar de Marco Delgado, estratega que ha llevado la carrera de la pugilista, pero que actualmente cumple dos meses de prisión preventiva al ser sospechoso de presuntos delitos de abuso sexual.

Escorche, de amplia experiencia y quien actualmente reside en Nicaragua, tiene un gran recorrido en nuestro país, pues en 1999 estuvo en la esquina del nacional Humberto Aranda, cuando disputó en Madrid, España, el cetro de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el local Francisco Castillejo, la cual perdió por nocaut.

“Para nosotros Escorche es de la casa, no es ningún desconocido, tengo muchos años de conocerlo. Él ha estado en la esquina contraria, sé lo buen entrenador que es, no es ningún novato. Estuvo en peleas de título mundial, si no me equivoco alrededor de 43 peleas y creo que hemos formado un buen vínculo deportivo y nos hemos entendido”, indicó Valle.

Para cerrar con broche de oro, Yokasta peleará nuevamente con público en el BN Arena de la Ciudad Deportiva Heíner Ugalde, en Hatillo, lo que propicia un ambiente envidiable para que la nacional se reencuentre con sus seguidores.

“Aunque es un aforo limitado, esperemos que todos puedan estar allí apoyándome, gritándome, alentándome, que es lo que yo necesito para darlo todo por mí país. Tuve dos peleas sin público, a puerta cerrada, por lo que me motiva más tener el apoyo de las familias y poder compartir con ellos esta pelea por el título mundial”, aseveró Valle.

La velada se iniciará a las 6 p. m. y se transmitirá por TD+2, mientras que a partir de las 9 p. m. Canal 7 dará la pelea estelar de Yokasta Valle ante la azteca Elizabeth López. Además los boletos para asistir al evento se pueden adquirir en la plataforma de www.publitickets.con, con precios que oscilan entre los 5.000 a 50.000 colones.