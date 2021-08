Yokasta Valle repasa los secretos para mantenerse invicta en los tres últimos años

Yokasta Valle Alvarez Yokasta Valle, en los últimos tres años, ganó un título mundial y logró dos defensas exitosas. Fotografía: Albert Marín para la Nación. (Alber Marín)

El mantenerse sin derrotas en los últimos tres años es uno de los logros más importantes en la carrera de la boxeadora Yokasta Valle, quien este sábado expondrá su invicto frente a la venezolana Débora Rengifo, en un combate pactado a los 10 asaltos, en las 105 libras.

Aunque no estará en juego su título Mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cuando este sábado suba al cuadrilátero, en el Mall Oxígeno en Heredia, en la velada que arrancará a las 8 p. m., perder no será opción para la campeona mundial.

Pero, ¿cuáles son los secretos para que Yokasta no haya perdido en sus últimos ocho combates?

Tanto Valle, como su entrenador, Marco Delgado, aseguran que la clave es el trabajo duro y la dedicación.

“Uno de las derrotas aprende muchísimo. Se adquiere madurez, porque de todas las peleas se aprende. Se debe mantener el hambre, la motivación, el deseo de querer comerse el mundo, siempre querer más. Creo que esa es la clave del éxito de nuestro trabajo junto a mi entrenador Marco Delgado y mi manager Mario Vega”, comentó Valle.

El último revés de la pugilista josefina fue el 16 de junio del 2018, cuando perdió por decisión frente a la alemana Tina Ruppreht en la capital alemana.

Desde entonces se dejó ocho victorias al hilo, incluyendo el título mundial frente a la española Johana Pastrana, en Marbella en 2019, y defendió con éxito su cinturón frente a la filipina Carleans Rivas y la japonesa Sana Hazuki.

“Mi manager, Mario Vega, nunca me la pone fácil. Siempre nos pone rivales fuertísimas, que son precisamente las peleas que a mí me gustan. Ante Débora será un combate complicado. Ella ha peleado con campeonas mundiales y no nos pondrá fácil la pelea”, agregó Valle.

Boxeadora perfecta

Por su parte, Marco Delgado aseguró que entrenar a Yokasta es muy fácil, pues siempre está dispuesta a entrenar, se esfuerza y lo importante es que hace caso a las indicaciones y mantiene su humildad y deseos de superación.

“Yoka está casada con el boxeo. Yo digo que es como un soldado, porque siempre está lista para entrenar. Es la boxeadora ideal: ella solo entrena, estudia, descansa y va al gimnasio. Como atleta es un fenómeno y siempre está lista para salir a correr y no pone peros ni contradice al entrenador. Lo único malo que tiene es que cuando salimos de gira solo pone música reguetón”, bromeó Delgado.

El estratega también alaba la persistencia de su dirigida, quien está dispuesta a sacrificarse en los entrenamientos y acatar las indicaciones, pese a que ya es una campeona mundial.

“Aunque ella ya es campeona mundial siempre está dispuesta a escuchar, no contradice al entrenador y es muy profesional. No pierde la perspectiva y eso es muy importante para continuar por el mismo camino. También es claro que la preparamos no solo para ganar, también visualizamos diferentes escenarios y qué debemos hacer cuando ella pierde, porque no hay nadie invencible”.

Ante la imposibilidad de contar con público durante la velada, debido a las restricciones del Ministerio de Salud, por la pandemia de la covid-19, la promotora del combate puso a la venta entradas virtuales con atractivos premios. Además se transmitirá por Canal 7.

Los aficionados podrán comprar boletos virtuales con un precio de 6.000 y 12.000 colones, en el sitio Publitickets.com donde podrán seguir de forma virtual la reyerta y participar en la rifa de un automóvil y talleres virtuales de defensa personal con Yokasta Valle. Además pueden adquirirlos a través de Sinpe móvil al 8672 2255.