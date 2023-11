Yokasta Valle promete ser más certera y contudente en duelo ante Anabel ‘Avispa’ Ortiz

Una Yokasta Valle más fulminante y contundente es la versión que espera mostrar la pugilista nacional este sábado 4 de noviembre, cuando enfrente a la mexicana Anabel Avispa Ortiz a partir de las 7:30 p. m. en el Polideportivo de Cartago.

Valle buscará defender por novena ocasión su título mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y por tercera ocasión su cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ante una experimentada Ortiz, quien fue campeona mundial e incluso realizó 12 defensas de su cetro, pero que en el último año se mantuvo inactiva.

Las pugilistas tuvieron su primer cara a cara este miércoles en las instalaciones del Grupo Coricar, que se sumó a los patrocinadores a Yokasta, entregándole un vehículo Tiggo 8 Promax. La pugilista aseguró que los aficionados tendrán la oportunidad de observar a una Yokasta más contundente, tal y como lo ha venido trabajando con su entrenadora, la mexicana Gloria Alvarado.

“Mi entrenadora siempre me ha pedido que sea agresiva, que tire muchos golpes con los cuales pueda lastimar a mi rival. He practicado bastante los golpes de poder. Ella ha insistido en que siempre tiro muchos golpes, pero la mayoría no son certeros; les faltaba puntería. Gloria me pide que ahorre energía y tenga mayor puntería”, comentó Valle.

La campeona mundial explicó que su mejor versión no se puede lograr de la noche a la mañana y debe trabajar duro y afinar detalles en cada una de las peleas que realiza.

“Para estar en nuestro mejor nivel, debemos evaluar el trabajo de acondicionamiento físico, la estrategia, la técnica. No se hace de la noche a la mañana. Se debe trabajar todos los días en el gimnasio. Vamos avanzando, cumpliendo plazos y es lo que estamos logrando. Si lanzamos 12 golpes contundentes, nuestra intención es llegar a 13 por round”, aseguró Valle.

Yokasta Valle asegura que Ortiz es de cuidado

La campeona del pueblo manifestó que su deseo es dar un buen espectáculo, una nueva victoria a Costa Rica y que la gente disfrute de la pelea.

“Me siento súper bien, muy motivada. Quiero que ya suene la campana para que todos puedan ver lo que puedo hacer y, con el apoyo de todas las personas, defender una vez más mis títulos y que se queden nuevamente en casa, porque hemos trabajado muy duro”, añadió Valle.

Sobre su rival, Yokasta indicó que es una boxeadora muy peligrosa que fue campeona del mundo y a pesar de tener un año de inactividad es de sumo cuidado.

“Anabel (Ortiz) es una gran campeona, una boxeadora fuerte, peligrosa, que tiene hambre de ganar y de títulos mundiales. Ella ganó en Japón, peleó en China y defendió en 12 ocasiones su título mundial y no es cualquier boxeadora la que tiene esos méritos”, advirtió Valle.

“Yo no subestimo a ninguna rival, por el contrario, a todas les doy un gran mérito, merecen todo mi respeto. Todas mis peleas me emocionan, apenas tengo mes y medio de mi última pelea; incluso fue mi sobrina (Megan), quien me dijo que era poco tiempo. Eso dice que siempre estoy lista para pelear y en esta oportunidad no es la excepción”, aclaró Valle.