“Ahora las personas se acercan y me dicen que me admiran porque boxeo muy bien. Las niñas se toman fotografías conmigo y me dicen que quieren ser boxeadoras y eso me llena de orgulloso, pero no quiero quedarme con solo este título. Tengo sueños. Metas a mediano y largo plazo. Deseo ganar cetros en otras divisiones y para eso está trabajando todo mi equipo”, indicó Valle.